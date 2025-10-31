Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ioan Andone a analizat echipele cu cele mai mari șanse de a termina pe loc de play-off, iar printre variantele alese există și câteva surprize. Totodată, nea Ando a vorbit și despre problemele care s-au consumat la Universitatea Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.

Ioan Andone analizează echipele favorite la play-off

Ioan Andone a făcut analiza luptei la play-off și a numit echipele favorite la top 6. Legenda lui Dinamo susține că Universitatea Craiova este favorită la titlu și că nu tensiunile dintre Rădoi și Baiaram încurcă traiectoria echipei, ci ritmul nou de joc la care sunt supuși oltenii. Totodată, Andone susține că FC Botoșani este marea surpriză din fruntea clasamentului și că moldovenii au toate șansele de a rămâne în primele 6.

„Baiaram trebuie să respecte antrenorul și să înțeleagă ca orice alt jucător. Nu sunt probleme la Craiova din ce văd eu și dacă merge așa bine în continuare e principala candidată la campionat. E un mic foc acolo, iar Craiova nu e obișnuită cu ritmul acesta de cupe europene, campionat și așa. E și asta o chestie.

FC Botoșani e o surpriză și nu cred că vor pierde play-off-ul, nu mai au cum. Au fost cred că doar cu Marius Croitoru în play-off. La ce joacă echipa nu va scăpa play-off-ul. La celelalte mai vedem. Slobozia a pierdut cu 4-0 spre exemplu. Botoșani are o echipă bună, muncitoare și se pot gândi mai departe la o cupă europeană”, la FANATIK SUPERLIGA.

Cine va termina în top 6

În final, 5 dintre echipele pe care le vede candidate sigure la play-off. Deși speră ca CFR Cluj să completeze top 6, Andone punctează că problemele ardelenilor creează o incertitudine în acest sens.

„În play-off le văd pe FC Botoșani, Rapid, FCSB care își revine, Dinamo, Craiova cu siguranță. În rest, nu pot să mă pronunț. Văd că la CFR Cluj criza continuă și de aceea”, a mai spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.