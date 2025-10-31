Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv

Ioan Andone a vorbit despre echipele favorite la play-off, dar și despre tensiunile care au fost la la Universitatea Craiova între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.
Sebastian Coleasa
31.10.2025 | 18:30
Ioan Andone stie care sunt echipele care vor intra in playoff O forta a SuperLigii singura incertitudine Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt echipele pe care Ioan Andone le vede în play-off. Cine este singura incertitudine din Top 6 în SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Ioan Andone a analizat echipele cu cele mai mari șanse de a termina pe loc de play-off, iar printre variantele alese există și câteva surprize. Totodată, nea Ando a vorbit și despre problemele care s-au consumat la Universitatea Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.

Ioan Andone analizează echipele favorite la play-off

Ioan Andone a făcut analiza luptei la play-off și a numit echipele favorite la top 6. Legenda lui Dinamo susține că Universitatea Craiova este favorită la titlu și că nu tensiunile dintre Rădoi și Baiaram încurcă traiectoria echipei, ci ritmul nou de joc la care sunt supuși oltenii. Totodată, Andone susține că FC Botoșani este marea surpriză din fruntea clasamentului și că moldovenii au toate șansele de a rămâne în primele 6.

ADVERTISEMENT

„Baiaram trebuie să respecte antrenorul și să înțeleagă ca orice alt jucător. Nu sunt probleme la Craiova din ce văd eu și dacă merge așa bine în continuare e principala candidată la campionat. E un mic foc acolo, iar Craiova nu e obișnuită cu ritmul acesta de cupe europene, campionat și așa. E și asta o chestie.

FC Botoșani e o surpriză și nu cred că vor pierde play-off-ul, nu mai au cum. Au fost cred că doar cu Marius Croitoru în play-off. La ce joacă echipa nu va scăpa play-off-ul. La celelalte mai vedem. Slobozia a pierdut cu 4-0 spre exemplu. Botoșani are o echipă bună, muncitoare și se pot gândi mai departe la o cupă europeană”, a spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o...
Digi24.ro
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție

Cine va termina în top 6

În final, Ioan Andone a numit 5 dintre echipele pe care le vede candidate sigure la play-off. Deși speră ca CFR Cluj să completeze top 6, Andone punctează că problemele ardelenilor creează o incertitudine în acest sens.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care...
Digisport.ro
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”

„În play-off le văd pe FC Botoșani, Rapid, FCSB care își revine, Dinamo, Craiova cu siguranță. În rest, nu pot să mă pronunț. Văd că la CFR Cluj criza continuă și de aceea”, a mai spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone, verdict despre lupta la play-off și problemele de la U Craiova

Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa...
Fanatik
Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa României la 61 ani: “O sa mai joc! Mă antrenez de 3 ori pe săptămână”
“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă...
Fanatik
“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă în direct a luptei din SuperLiga
O nouă finală de cupă europeană la București pe Arena Națională! Anunțul FRF:...
Fanatik
O nouă finală de cupă europeană la București pe Arena Națională! Anunțul FRF: „Azi am bătut palma cu Primăria București”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare...
iamsport.ro
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț cu Ioana
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!