Ioan Andone trage un semnal de alarmă înainte de Lituania – România: „Va fi greu”. Ce spune despre schimbările lui Mircea Lucescu

Invitat telefonic la emisiunea , Ioan Andone a discutat despre meciul Lituania – România și despre schimbările pe care le va face Mircea Lucescu în lotul „Tricolorilor”.

Ioan Andone nu vede meciul unul ușor pentru România

Ioan Andone a considerat că . După părerea sa, chit că vor apărea unele schimbări din partea lui Lucescu, România este tot favorită în final.

„(n.r. cum vezi partida cu Lituania de diseara?) Bine, grea. Pentru că și primul meci cu Lituania la București a venit tot după un meci făcut foarte bine de noi. Destul de greu. Am văzut că schimbări nu sunt mari în formula de start.

Bancu e sigur. Greu. Să știi că nu e simplu cu toate că, după părerea mea, noi suntem favoriți și nu mai trebuie să arătăm și să gândim ca o echipă mică. Probabil și nea Mircea ăsta a adus ceva în plus la națională”, a spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Mircea Lucescu a întărit moralul echipei naționale

În viziunea lui Ioan Andone, Mircea Lucescu a adus un plus mare primei selecționate a României. A întărit moralul jucătorilor și i-a făcut să nu le mai fie frică de adversari.

„Un plus pe care l-a adus Lucescu la națională. ‘Domn’e, mergi în Cipru și ți-e frică de Cipru’. Da, respecți adversarul, da, îl analizezi. Are și calități, dar toate au defecte. Oricum, toate sunt sub noi. Deci grupa trebuie să o câștigăm.

Că putem să câștigăm după meciul de diseară, foarte bine. Trebuie să dispară mentalitatea asta de echipă națională mică. Tot timpul fotbaliștii români au fost foarte talentați. A fost foarte important și cine i-a antrenat și cine le-a vorbit zi de zi și cine le-a dat încredere.

Nea Mircea a venit cu astea și cine mai poate să-l conteste pe Nea Mircea. Poate e un Radu Banciu sau cine știe. Că am văzut că contestă orice. Să zicem că facem în cel mai rău caz un egal. Sunt 10 puncte și mai două meciuri acasă. N-ai probleme să termini pe primul loc, dar meciul de diseară va fi greu, clar”, a adăugat Ioan Andone.

Ioan Andone: „Mircea Lucescu nu e adeptul de a schimba foarte mulți jucători”

Cu privire la posibilile schimbări pe care Mircea Lucescu le va face în partida cu Lituania, Ioan Andone a rămas reticient. După spusele sale, schimbările dese nu sunt punctul forte lui „Il Luce”.

„(n.r. să intre Alibec, să joace Mitriță?) Posibil. Nea Mircea le are pe astea, dar nu e adeptul de a schimba foarte mulți jucători. Dacă te uiți la el și la echipele pe care le-a antrenat de club și când a fost la naționala Turciei, deci nu e adeptul să schimbe.

Jucătorul profesionist e obișnuit să joace din 3 în 3 zile. A dispărut aia, ca pe vremea noastră, 2 săptămâni de pregătire înainte de meci la echipa națională. În 14 zile cunoșteai orice despre adversar”, a mai spus Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone a rostit avantajul pe care îl are Lituania la meciul cu România

Așa cum i-a amintit Cristi Coste, Lituania va juca pe terenul în care s-a întâlnit cu statul Kosovo acum câteva zile. Ioan Andone a stabilit că lucrul acesta nu va reprezenta o mare problemă pentru „Tricolori”.

„Au un avantaj. Au și câteva ore de odihnă. Sunt acasă, n-au făcut deplasarea. Dar la nivelul acesta deja treci peste asta. Fotbaliștii sunt obișnuiți. Depinde ce schimbări va face (n.r. Lucescu) și cum vor intra ceilalți. Că pe cei care joacă constant, 8-9, îi cunoaștem bine.

Acum avem și bancă bună. Eu spun că, contează. Aș fi preferat să jucăm în Lituania primul, să fi bătut 3-0 că era mai simplu în Cipru. (n.r. te așteptai să câștigăm așa lejer în Cipru?) Nu, nu. Era schimbarea de antrenor al echipei naționale a Ciprului care era instalat de câteva luni îl cunosc foarte bine, că am lucrat cu el aproape un an la Apollon și mă rugau cei din conducere dacă pot să-l iau. Și l-am avut secundul meu.

Un băiat inteligent, a avut rezultate. N-are experiență la națională. Pentru că și bine a profitat România că au făcut pressing, au recuperat mingile în terenul advers, au dat repede goluri. La pauză putea să fie minim 5-0.

În repriza a doua s-a văzut că unii dintre ei (n.r. jucătorii României) au fost extrem de individualiști. Aici nu e în regulă. Am putut să înscriem goluri, dar n-am jucat fazele corecte. Am căutat să le rezolvăm individual”, a încheiat fostul antrenor al lui Dinamo.

