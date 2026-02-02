Ioan Becali a anunţat marea favorită la titlu în SuperLiga: “Au dominat campionatul!”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali a analizat la GIOVANNI SHOW lupta pentru titlu în Superliga. Impresarul e de părere că Universitatea Craiova, care se află momentan pe primul loc, este principala favorită la cucerirea titlului, iar acesta a numit principalele atuuri ale echipei patronate de Mihai Rotaru.

Giovanni Becali o vede pe Universitatea Craiova ca favorită la titlu

Ioan Becali s-a pronunțat cu privire la lupta pentru titlu în sezonul actual al Superligii. „Cred că locul Rapidului e în top 3. Favorită la titlu e Craiova. Putea să fie în primăvara europeană a Conference League și au dominat campionatul. Au două echipe, poate chiar mai mult, cu cei care stau în tribună.

Craiova e principala favorită, după care, așa cum arată clasamentul, arată și favoritele. Craiova, Rapid și Dinamo. Se poate întâmpla orice când vin meciurile dificile”, a declarat impresarul la GIOVANNI SHOW. Universitatea Craiova a obținut 46 de puncte până acum și a rămas pe prima poziție în ciuda .

Atacanții – principalul argument al Craiovei în lupta pentru titlu?

Universitatea Craiova are cel mai bun atac din Superliga, cu 44 de goluri marcate în primele 24 de etape, iar gruparea din Bănie se bazează pe mai mulți jucători de calitate în compartimentul ofensiv. „Au atacanți buni, au under, pe Matei, care e mai important jucând la mijlocul terenului.

Îl au pe Baiaram, care mai are și perioade când nu are constanță, dar e un jucător important, a marcat 7 goluri. Și cei doi străini, atacanții, îmi plac amândoi. Mă refer la Nsimba și Assad, Etim mai puțin. E de ajuns. De multe ori poate să joace chiar cu amândoi titulari, dar cu unul dintre cei doi și Baiaram în stânga, cred că au atacul cel mai bun.

(n.r. vă place Nsimba?) Da. E un băiat serios, trage bine la poartă, are o forță extraordinară”, a afirmat Giovanni Becali în cadrul dialogului cu Cristi Coste. .

Giovanni Becali, impresionat de Filipe Coelho

Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova în noiembrie, după plecarea lui Mirel Rădoi, și are un bilanț de 7 victorii, 2 remize și 3 eșecuri pe banca echipei. Giovanni Becali a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul lusitan. „Au un antrenor portughez, tânăr. E un tip educat, civilizat, îl văd și în interviuri.

(n.r. unde l-a găsit Rotaru pe Coelho?) L-a găsit pentru că are directorul sportiv portughez (n.r. Mario Felgueiras). Un băiat cuminte, civilizat, care a jucat, și-a văzut de treaba lui. N-a jucat la echipe extrem de mari, dar și-a făcut o carieră frumoasă. Prin el l-au găsit pe Coelho, e foarte ușor”, a afirmat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.