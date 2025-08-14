Ioan Becali a dezvăluit topul jucătorilor “vopsiți” pentru transferuri pe bani grei: “Un pupic de 500.000 de dolari”

Giovanni Becali are o mulțime de povești interesante din cariera sa de impresar. Agentul de jucători, , a dezvăluit numele fotbaliștilor pe care i-a vândut cu sume mult mai mari decât valoarea acestora în momentul respectiv.

Cine sunt jucătorii ale căror sume de transfer au fost ridicate de Giovanni Becali

După ce , Giovanni Becali a fost întrebat de această dată de fotbaliștii pentru care a ridicat suma de transfer cu mult față de valoarea lor.

Impresarul a dezvăluit că a procedat astfel în transferurile din fotbalul spaniol, iar printre clienții săi de atunci se aflau Sabin Ilie, Denis Șerban sau Gabriel Popescu.

„Hai să zic Sabin. S-a dus cu 3 milioane la Fenerbahce, dar s-a dus după un an pe care îl terminase și a dat 33 de goluri. De unde trăgea dădea gol Sabin. Pe el l-am vopsit cel mai tare, și pe Denis Șerban. Singurul care n-a fost vopsit din cei 4 de la Valencia, că erau 4, Adrian Ilie, nevopsit, el a jucat atât de bine încât i-a mai vopsit el pe ceilalți 3. Denis Șerban cât de cât, vopsit și el puțin.

Și nevopsit a fost Gabriel Popescu, care în 6 luni de zile la Salamanca, a fost cel mai bun mijlocaș al campionatului spaniol. A fost vândut la Valencia cu 8 milioane. Să nu uităm, 8 milioane și avea o clauză de 13, dar 8 milioane a luat Salamanca pe el. A jucat 6 luni, le-a dat goluri lui Real Madrid, lui Barcelona, nebunie. Avea stilul lui Modric. Mă cheamă președintele de la Salamanca, președintele nu era altul decât Pepe Hidalgo, unul din super milionarii Spaniei, care are 86 de ani acum. Are 25 de Boeing-uri care trec oceanele. El a făcut bani cu românii, Stelea, Munteanu, Stângă, l-a luat pe Stângă, era o echipă promovată din divizia a 2-a. L-a luat cu un milion, l-a dat cu 3 jumătate la PSV.



„Președintele m-a întrebat cât costă!”

Era Claudio Ranieri antrenorul la Valencia și secundul lui mi-a zis: ‘Giovanni, eu urmăresc mereu echipa cu care jucăm înainte, că trebuie să-i dau indicația lui Claudio. Îmi place Gabriel Popescu și președintele nostru vrea să-l ia’. Până atunci eu aveam deja, el era ultimul. Președintele m-a întrebat cât costă, și eu îl chem la mișto, pe Pepe Hidalgo. A zis că dacă plătești clauză îl iei, ‘Ce trebuie să mai discuți cu mine?. Adică dai 13 milioane și îl iei’. Peste 10 zile m-a chemat, ‘Ce mai e cu Gabi?’, ‘Nu, mai e niciun interes!’, zic eu. Valencia mi-a zis că nu oferă mai mult de 8 milioane.

Mai mă cheamă o dată, și zice, fii atent: ‘Îl dau cu 10!’. Îmi trimite un fax și zice, ‘Ok, pentru că ești prietenul meu și că te respect și că jucătorul nu trebuie să sufere, 8,5 milioane e ultimul preț pe care îl dau!’. Vorbesc apoi cu Vincente Sanchez, colaboratul meu: ‘Fă-mi întâlnirea. Dacă unul vrea 8,5 și altul dă 8 și noi nu putem să facem business-ul ăsta, păi ne aruncăm în Marea Adriatică!’.



„L-am luat și l-am pupat pe obraz! 500.000 de dolari a valorat”

A făcut întâlnirea, ăla venea de la Valencia, noi ne-am întâlnit cu Pepe. Ne întâlnim noi acolo și vine Vincente. ‘Becali, unde e ăsta?’, ‘Acum vine, trebuie să vină’. El n-a avut niciodată, și nici acum n-are carte de credit. Bă, la un moment dat când nu-l mai stăpâneam. Și eu așa zic. Și eu l-am luat și l-am pupat pe obraz. Și a zis ‘Ok, un beso de 500.000 dólares’ (n.r. – Un pupic de 500.000 de dolari). Și ne-a zis să ne așezăm. Îl știam, nu mai putea.



Așa am mai pățit cu el odată, îl semnează pe Stelea. Eu aveam șoferi, aveam un Mercedes mare și îi zice șoferului ‘Bagă-te în dreapta să conduc’. El la volan, mic, nu se vedea și Stelea cu mine în spate. Și la un semafor nu știu ce i-a făcut unul cu motocicleta, și motociclistul tot venea la următorul semafor. La un moment dat, la al 3-lea semafor, deschide Stelică și îl ia pe ăla, îl ridică pe ăla de pe motoretă. Pepe Hidalgo e un personaj unic”, a povestit Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.