Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”

Ioan Becali și columbiana Stella sunt căsătoriți de mai bine de 25 de ani și au împreună trei fete: Pamela, Andreea și Laura. Celebrul agent a vorbit deschis despre cum a cunoscut-o pe actuala sa parteneră de viață, dar și cum a trecut aceasta peste moartea tatălui ei.
Ioan Becali, unul dintre cei mai influenți agenți din România, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soția columbiană Stella. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 25 de ani și au împreună trei fete.
În cadrul podcastului Giovanni Show, acesta a povestit despre nefericitul accident aviatic în urma căruia Tulio Hernandez, celebrul pilot și tată al Stellei, a decedat.
Ioan Becali a explicat că marele său avantaj a fost faptul că se asemăna foarte mult cu tatăl actualei sale soții, ceea ce l-a ajutat să construiască alături de aceasta o căsnicie de fier.
„Eu am luat din asta catolică, tu îți dai seama? Și s-a adaptat după.. E greu să iei o nevastă din America de Sud, cu tată pilot… E o poveste veche, am cunoscut-o la Paris, ea studia.. Dacă i-a plăcut de șmecher, ce vrei să fac?
Erau anii 83-84. Norocul meu a fost că… și ghinionul lui taică-su, el a căzut cu avionul, cu 200 și ceva de morți la Baraja. El era căpitan, caută 27 noiembrie 1983 și o să vezi accidentul. Ea voia să se întoarcă în Columbia, dar eu am rămas ca o umbră a lui taică-su”.
Ioan Becali, în vârstă de 73 de ani, este cu 6 ani mai mare decât soția sa, Stella. Celebrul agent FIFA a vorbit despre viața alături de cea care i-a schimbat viața. „Ghinionul lui taică-su a fost norocul meu.
Sunt cu șase ani mai mare ca ea. A fost greu la început, ne-am văzut, ne-am frecventat, eu vorbeam numai în franceză. După un an m-am trezit că vorbesc spaniola. După îmi zicea: ‘Stai să vorbești cu mama’.
Eu dacă o cunoșteam pe Giolanda înaintea ei, o luam pe Giolanda. Soacră-mea era cu 10-11 ani mai mare ca mine. A murit acum 3-4 ani, Dumnezeu să o ierte și pe ea.
Nu aveam eu foarte mulți bani, dar aveam un Mercedes 280 SL, din ăla alb, consuma 20%, dar cam ruginit pe afară. Dar eu înăuntru lustruiam, nu mai vedea ea pe afară. Au fost momentele vieții, au apărut și copiii”, a povestit Giovanni Becali la podcastul Giovanni Show.