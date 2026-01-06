Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali și columbiana Stella sunt căsătoriți de mai bine de 25 de ani și au împreună trei fete: Pamela, Andreea și Laura. Celebrul agent a vorbit deschis despre cum a cunoscut-o pe actuala sa parteneră de viață, dar și cum a trecut aceasta peste moartea tatălui ei.

Ioan Becali, un model pentru soția sa Stella

, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soția columbiană Stella. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 25 de ani și au împreună trei fete.

În cadrul podcastului Giovanni Show, acesta despre nefericitul accident aviatic în urma căruia Tulio Hernandez, celebrul pilot și tată al Stellei, a decedat.

Ioan Becali a explicat că marele său avantaj a fost faptul că se asemăna foarte mult cu tatăl actualei sale soții, ceea ce l-a ajutat să construiască alături de aceasta o căsnicie de fier.

„Eu am luat din asta catolică, tu îți dai seama? Și s-a adaptat după.. E greu să iei o nevastă din America de Sud, cu tată pilot… E o poveste veche, am cunoscut-o la Paris, ea studia.. Dacă i-a plăcut de șmecher, ce vrei să fac?

Erau anii 83-84. Norocul meu a fost că… și ghinionul lui taică-su, el a căzut cu avionul, cu 200 și ceva de morți la Baraja. El era căpitan, caută 27 noiembrie 1983 și o să vezi accidentul. Ea voia să se întoarcă în Columbia, dar eu am rămas ca o umbră a lui taică-su”.

Care este diferența de vârstă dintre Ioan Becali și soția sa

Ioan Becali, în vârstă de 73 de ani, este cu 6 ani mai mare decât soția sa, Stella. Celebrul agent FIFA a vorbit despre viața alături de cea care i-a schimbat viața. „Ghinionul lui taică-su a fost norocul meu.

Sunt cu șase ani mai mare ca ea. A fost greu la început, ne-am văzut, ne-am frecventat, eu vorbeam numai în franceză. După un an m-am trezit că vorbesc spaniola. După îmi zicea: ‘Stai să vorbești cu mama’.

Eu dacă o cunoșteam pe Giolanda înaintea ei, o luam pe Giolanda. Soacră-mea era cu 10-11 ani mai mare ca mine. A murit acum 3-4 ani, Dumnezeu să o ierte și pe ea.

Nu aveam eu foarte mulți bani, dar aveam un Mercedes 280 SL, din ăla alb, consuma 20%, dar cam ruginit pe afară. Dar eu înăuntru lustruiam, nu mai vedea ea pe afară. Au fost momentele vieții, au apărut și copiii”, a povestit Giovanni Becali la podcastul Giovanni Show.