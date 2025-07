Ioan Becali, dezvăluire de senzație după arestarea șefului ANPC: “Eu i-am spus primul Piedone! A făcut și circotecă”

Fostul șef ANPC, , a fost analizat de Giovanni Becali. Celebrul impresar de fotbaliști a spus totul despre cum a ajuns din nou sub lupa autorităților, dar a făcut și o dezvăluire despre el din tinerețe.

ADVERTISEMENT

Piedone, sub lupa lui Giovanni Becali. De ce are din nou probleme cu autoritățile

Cristian Popescu Piedone este din nou prezent în fața celor de la DNA. Șeful ANPC ar fi divulgat informații confidențiale unui operator economic înainte ca acesta să fie controlat de inspectori în cadrul unei vizite oficiale.

Giovanni Becali a explicat cum a fost posibil ca Piedone să cadă atât de tare de pe piedestalul pe care și-l construise de unul singur în ultima perioadă. Impresarul de jucători a făcut și o dezvăluire din tinerețea celor doi.

ADVERTISEMENT

„Din câte am auzit, el a căzut accidental, pentru că, practic, cine avea telefonul sub urmărire, era un șef de la hotelul ăla unde se duce el. Și el a căzut că el vorbea pe telefonul șoferului. Și acolo s-au exprimat toate astea.

A căzut ca un fazan. Acum, vrei să spun ceva? Și justiția. Bă, ia-mă cu ce zici că am făcut ceva contra statului, contra… Dar nu-mi da discuția din familia mea privată, înțelegi? Aia a fost urâtă. Mai sunt și femei care vorbesc urât, dar poate și în caterincă, și glumesc, și cu tare.

ADVERTISEMENT

O distrugi și pe nevastă-sa, nu doar pe el. Cred că aici s-a greșit. Și el a exagerat puțin. Dacă eu sunt șeful ANPC. Și mă duc în toată țara și am încă 20, în câte județe avem, în fiecare am câte unul. Băi, unde mergeți în seara asta? Ia trageți la loterie, unde mergeți? N-a anunțat nici eu unde merge, ca pe timpul lui Ceaușescu. Și eu zic că mâine mergem la magazinul Cleopatra. Și vin și eu, la 1, la 2, la 3, ca șeful vostru. Dar nu pot să mă duc eu la… toate. S-a deschis festivalul și o să o iau din Vama Veche până în Năvodari și să scot uleiul și alea. Exagerat.

ADVERTISEMENT

„Bă, tu ești comisarul Pierdone, Pierdone a rămas. Eu i-am zis la aeroport prin 92-93”



Giovanni Becali a dezvăluit că el este autorul poreclei „Piedone”. Totul a plecat de la o întâlnire pe aeroport între cei doi în urmă cu 30 de ani, când impresarul de jucători l-a asemănat cu celebrul personaj de film.

ADVERTISEMENT

Prea circotecar, înțelegi? Băi, și mie îmi place Caterinca și eu. Bă, dar câteodată… cum dracu un om maatur să fac toate prostiile astea. Am făcut destule, nu? Am căzut cu microfoane, cu aia, eu am scot microfonul, m-am înjurat cu altul, m-am cerut cu tinerețea, valul, atunci, dar când ajungi… Dar ce funcție aveam eu? El are funcție de stat. E un băiat bun, e un băiat bun, dar cred că, nu știu, are băiatul primar acolo, la sectorul…



A ajuns aici. Probabil nu e o campanie ca să devii… Tu ai văzut cum a devenit președintele primarul Capitalei? Cine îi dădea șanse președintelui Nicușor Dan să ajungă… primarul Capitalei? Cine îi mai dădea șanse, când AUR a avut 48,5%, că cineva îl mai bate. Păi a avut și, Dumnezeu să îl ierte, Vadim, 27 sau nu știu cât și a mers. Ai luat rău cel mai puțin atunci cu Iliescu. Dar aici diferența era prea mare. Era 41-42% Și uite că a ajuns președinte. Fără circotecă, puțină demnitate, seriozitate. Lumea e sătulă de vrăjeli.

Bă, tu ești comisarul Pierdone, Pierdone a rămas. Eu i-am zis la aeroport prin 92-93. Eu îl vedeam și atunci la televizor. Da, el era mai mare, mai… Nu, nu, nu, era mai bine făcut. Da, da. La tânăr atunci. Da, da. Băi, ești tare, bă, ca… Era mai lat așa. Știi că erau filmele alea cu, ăla, Piedone, care… Da, cum n-ai fi! Cu actorul ăla, american, jucau în… El era italian, era un înnotător italian, nu mai știu numele lui adevărat. Și îi spun, băi, ești exact comisarul Piedone. Ăsta sunt eu. Și am mai vorbit puțin la aeroport”, a dezvăluit Giovanni Becali la „DON Giovanni”.