Ioan Becali l-a sunat pe Fabregas: “Băi, Cesc…”. Ce jucător din SuperLiga i-a propus impresarul

Ioan Becali a dezvăluit că recent a discutat cu spaniolul Cesc Fabregas, antrenorul de la Como, senzație din acest sezon de Serie A, tehnicianul care în vara anului trecut a fost favorit la un moment dat să preia banca lui Inter, dar în cele din urmă nu s-a mai ajuns la acest scenariu, iar clubul de pe „Giuseppe Meazza” a decis în cele din urmă să mizeze pe serviciile lui Cristi Chivu.

Ce jucător din SuperLiga i-a propus Ioan Becali lui Cesc Fabregas la Como

Printre altele, după cum chiar el a punctat în direct, impresarul de fotbaliști a explicat de ce crede el că Andrei Borza de la Rapid ar reprezenta o soluție excelentă pentru tehnicianul spaniol. „De exemplu Cesc Fabregas. Îl sun acum 4 zile, când i-au bătut cu 5-0 pe Torino sau nu mai știu. Nu s-a dus (n.r. la Inter, în vară) pentru că avea 10 la sută acțiuni la Como, acționarul nu are decât vreo 80-90 de miliarde, doi frați sunt. ‘Păi tu mă lași acum când eu vreau să fac echipă? Ești acționar, vreau să fac stadion, vreau să fac aeroport de avioane private’. Și a rămas acolo. Uite-i în Champions League, locul 4.

Și mă uit la meci și zic după meci așa: ‘Băi, Cesc’. Îi scriu. ‘Felicitări! Dacă cumva termini în primele 4 și joci în Champions League cu Como, ai făcut cea mai mare surpriză fotbalului italian și orașului Como, care este un oraș superb, extraordinar’. Și îmi răspunde: ‘Giovanni, sunt aici în primele 4 și voi rămâne aici’. Data următoare, dau eu să îi spun: ‘Bă, dar m-am uitat la fundașul stânga. Ce zici să iei o dublură? Și ca investiție. 20 de ani (n.r. Despre Andrei Borza de la Rapid). Ce ar fi să dai 6 milioane? Că ai dat 16 pe Paz, pe ăia, 14, 15. Eu sunt garanția, îmi joc capul pentru jucătorul ăsta’. Că mulți antrenori te întreabă”,

Exemplul concret oferit de Ioan Becali în acest sens

În continuare, pentru a-și argumenta această viziune, cunoscutul agent de fotbaliști a explicat pe larg cum s-a ajuns la transferul lui de la FCSB la Southampton: „Ca Ronald Koeman. Ronald Koeman pentru fundașul de la Steaua (n.r. FCSB) pe care l-am dus la Southampton, Gardoș. Am vorbit cu Pochettino prima dată. Nu mi-a răspuns. Și îi dau un mesaj: ‘Bă, tu știi cu cine vorbești?’. Îl știam de când juca la Espanyol și venea cu agentul lui și vorbea cu mine. ‘Bă, eu sunt Giovanni Becali’. Și a doua zi la birou: ‘Giovanni, scuză-mă, nu am știut’. Zic: ‘Bine, uite îți prezint un fundaș central’. Și l-a băgat pe listă. Ei aveau doi fundași centrali, Van Dijk și un portughez (n.r. Jose Fonte). Și a zis că îl are și pe al treilea, dar îi trebuie al patrulea. Și l-a pus pe listă.

Ok, și după o zi pe alta aud că a venit Ronald Koeman în locul lui. Și i-l propun lui Ronald. Ronald spune: ‘Îmi pare rău. Mâine mă uit și îți spun despre ce e vorba. E al șaselea Gardoș pe listă’. Zic: ‘Bă, Ronald, dacă e pe șase, întoarce foaia și bagă-l pe 1’. Și a dat opt milioane de lire, nouă milioane de euro, pe Gardoș, un jucător bun, dar nu știu dacă era cel mai bun. El și-a făcut o carieră pe un milion de lire și Steaua (n.r. FCSB) și-a luat banii. Am garantat. Că m-a întrebat, aici voiam să ajung. ‘Giovanni, dar caracterul?’. ‘Chivu’. Că el l-a avut pe Chivu. Și când a auzit de Chivu, l-a luat imediat. Dacă îi spuneam Mitea, nu îl mai lua (n.r. râde)”.

