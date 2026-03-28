Ioan Becali l-a sunat pe Fabregas: “Băi, Cesc…”. Ce jucător din SuperLiga i-a propus impresarul

Ioan Becali a dezvăluit că recent a discutat cu spaniolul Cesc Fabregas, antrenorul de la Como, senzație din acest sezon de Serie A, tehnicianul care în vara anului trecut a fost favorit la un moment dat să preia banca lui Inter, dar în cele din urmă nu s-a mai ajuns la acest scenariu, iar clubul de pe „Giuseppe Meazza” a decis în cele din urmă să mizeze pe serviciile lui Cristi Chivu.
Printre altele, după cum chiar el a punctat în direct, impresarul de fotbaliști a explicat de ce crede el că Andrei Borza de la Rapid ar reprezenta o soluție excelentă pentru tehnicianul spaniol. „De exemplu Cesc Fabregas. Îl sun acum 4 zile, când i-au bătut cu 5-0 pe Torino sau nu mai știu. Nu s-a dus (n.r. la Inter, în vară) pentru că avea 10 la sută acțiuni la Como, acționarul nu are decât vreo 80-90 de miliarde, doi frați sunt. ‘Păi tu mă lași acum când eu vreau să fac echipă? Ești acționar, vreau să fac stadion, vreau să fac aeroport de avioane private’. Și a rămas acolo. Uite-i în Champions League, locul 4.
Și mă uit la meci și zic după meci așa: ‘Băi, Cesc’. Îi scriu. ‘Felicitări! Dacă cumva termini în primele 4 și joci în Champions League cu Como, ai făcut cea mai mare surpriză fotbalului italian și orașului Como, care este un oraș superb, extraordinar’. Și îmi răspunde: ‘Giovanni, sunt aici în primele 4 și voi rămâne aici’. Data următoare, dau eu să îi spun: ‘Bă, dar m-am uitat la fundașul stânga. Ce zici să iei o dublură? Și ca investiție. 20 de ani (n.r. Despre Andrei Borza de la Rapid). Ce ar fi să dai 6 milioane? Că ai dat 16 pe Paz, pe ăia, 14, 15. Eu sunt garanția, îmi joc capul pentru jucătorul ăsta’. Că mulți antrenori te întreabă”, a spus Ioan Becali în direct la Giovanni Show.
În continuare, pentru a-și argumenta această viziune, cunoscutul agent de fotbaliști a explicat pe larg cum s-a ajuns la transferul lui Florin Gardoș de la FCSB la Southampton: „Ca Ronald Koeman. Ronald Koeman pentru fundașul de la Steaua (n.r. FCSB) pe care l-am dus la Southampton, Gardoș. Am vorbit cu Pochettino prima dată. Nu mi-a răspuns. Și îi dau un mesaj: ‘Bă, tu știi cu cine vorbești?’. Îl știam de când juca la Espanyol și venea cu agentul lui și vorbea cu mine. ‘Bă, eu sunt Giovanni Becali’. Și a doua zi la birou: ‘Giovanni, scuză-mă, nu am știut’. Zic: ‘Bine, uite îți prezint un fundaș central’. Și l-a băgat pe listă. Ei aveau doi fundași centrali, Van Dijk și un portughez (n.r. Jose Fonte). Și a zis că îl are și pe al treilea, dar îi trebuie al patrulea. Și l-a pus pe listă.
Ok, și după o zi pe alta aud că a venit Ronald Koeman în locul lui. Și i-l propun lui Ronald. Ronald spune: ‘Îmi pare rău. Mâine mă uit și îți spun despre ce e vorba. E al șaselea Gardoș pe listă’. Zic: ‘Bă, Ronald, dacă e pe șase, întoarce foaia și bagă-l pe 1’. Și a dat opt milioane de lire, nouă milioane de euro, pe Gardoș, un jucător bun, dar nu știu dacă era cel mai bun. El și-a făcut o carieră pe un milion de lire și Steaua (n.r. FCSB) și-a luat banii. Am garantat. Că m-a întrebat, aici voiam să ajung. ‘Giovanni, dar caracterul?’. ‘Chivu’. Că el l-a avut pe Chivu. Și când a auzit de Chivu, l-a luat imediat. Dacă îi spuneam Mitea, nu îl mai lua (n.r. râde)”.