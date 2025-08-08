Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui Ion Iliescu: “Bă, să nu te duci la catafalc”

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, 5 august, iar Multă lume îl deplânge pe fostul șef de stat, însă și mai multă lume s-a declarat chiar bucuroasă de moartea sa. Nicușor Dan a fost marele absent de la funeraliile lui Iliescu, iar Giovanni Becali l-a taxat pentru acest lucru.

Giovanni Becali l-a taxat pe Nicușor Dan pentru absența de la funeraliile lui Ion Iliescu: „Tu ești președintele tuturor românilor!”

Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu s-a aflat la Palatul Cotroceni, acolo unde mai mulți politicieni și-au putut lua adio de la fostul șef de stat. deși sicriul se afla la doar câțiva pași de biroul său.

În direct la podcastul DON Giovanni, Ioan Becali a taxat gestul Președintelui României: „În țara asta nu există omenie. Țara asta va fi într-o vrajbă mare. Se vor întâmpla multe în țara asta. Nu se poate să te dezlipești de Rusia așa ușor(n.r. – Ion Iliescu). El era vorbitor de limbă rusă, avea o relație bună cu Gorbaciov. Numai diplomația lui Iliescu ne-a făcut să nu fim controlați de ruși în tot ce facem. Pot să spun despre el că a fost puțin hoțoman, discret, inteligent. Nu l-a interesat de el. E cel mai sărac președinte din istoria României. A fost cel mai cinstit președinte pe care l-a avut România.

Ne-am ales un președinte, pe Nicușor Dan. L-am ales pentru că am vrut toți să-l alegem. Băi, era la o încăpere de catafalc. Să nu vii tu, Președintele României, să faci o cruce? De ce? Că nu merge USR-ul? Tu ești președintele tuturor românilor! Am rămas șocat. Iliescu a fost un om nejudecat și necondamnat. A murit curat ca lacrima!

Ok, a fost mineriada! Au ieșit studenții să-i termine pe toți comuniștii. Cine-i liniștea pe ăștia? N-aveam miliție, n-aveam securitate, n-aveam gărzi, n-aveam nimic. Sunt de acord că nu trebuia să se facă prin violență, dar tu crezi că Iliescu le-a cerut asta?”, a fost opinia lui Ioan Becali la podcastul DON Giovanni

„Nu-s supărat pe Nicușor Dan, sunt trist pentru el”

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii DON Giovanni, și-a expus, la rândul său, opinia despre absența lui Nicușor Dan: „Dacă într-adevăr Iliescu a trimis minerii, e un păcat major cu care s-a dus sus, la Doamne-Doamne, și va fi judecat. Dar, în primul rând, a murit un om. În al doilea rând, a fost de două ori, democratic, președintele României. În al treilea rând, avem lege. Așa se face. De USR nu vreau să vorbesc. E un partid așa mic… mici au fost și mici vor rămâne. E vorba de omenie.

Cele două experiențe sunt: te naști și mori. După ce a murit, lasă-l trei zile cât sunt funeralii. De luni, ia-l iar. Îi deschizi un proces, dar trei zile fii om! Dacă ne pierdem omenia, ne pierdem tot! Eu cred că el nu s-a dus pentru alegerile viitoare, să nu piardă voturile. Eu nu-s supărat pe Nicușor Dan, sunt trist pentru el. Președintele țării mele a putut să dea acest exemplu atât de trist pentru 20 de milioane de români”, a fost replica lui Horia Ivanovici.

Nici Klaus Iohannis nu a scăpat. Ce a spus Giovanni Becali despre fostul președinte

Nici Klaus Iohannis, președintele ultimilor 10 ani, nu a venit fizic la Palatul Cotroceni, ci a transmis un mesaj, iar acest lucru nu a scăpat neobservat de Giovanni Becali: „Dar domnul președinte care a fost înaintea lui, de la Sibiu, să nu vii… să trimiți doar un mesaj?

Eu am rămas șocat, care nu am nimic cu politica și nu mă interesează politica. Să nu faci doi pași din cabinetul tău, să-ți faci crucea, să-ți pui mâna la piept și gata. Respect pentru Băsescu, respect și pentru văr-miu, că e deputat. Asta va fi România, dezbinată”, a conchis Ioan Becali.