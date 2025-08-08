Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export”

Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, cel care a atins recent borna de 200 de meciuri la Universitatea Craiova și a intrat în istoria clubului. Talentatul fotbalist din echipa lui Mirel Rădoi poate pleca pe o sumă mare în această vară, iar agentul de jucători știe prețul corect pentru mutarea acestuia.
Universitatea Craiova a început formidabil noul sezon, iar Mirel Rădoi poate rămâne fără una dintre „perlele” echipei. Ștefan Baiaram, despre care FANATIK a aflat că va fi chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie, poate prinde un transfer mare.
Giovanni Becali l-a lăudat pe fotbalistul în vârstă de 22 de ani. Acesta consideră că Mihai Rotaru va accepta 6 sau chiar 7 milioane de euro pentru Baiaram, dacă echipa care îl va dori va face o ofertă serioasă.
„Putem spune că este cel mai bun jucător din campionatul românesc. Și noi l-am prezentat la mai multe echipe. Domnul Rotaru dorește un preț mai mare pentru el.
Nu știu dacă 10 milioane, dar mă gândesc că la un 6-7 milioane de la o echipă serioasă s-ar gândi. Știe dumnealui ce bonusuri să mai pună. Acum… Să continue așa, că mai este timp, toată luna august.
Bairam este un jucător bun, da. Văd că i-a venit mintea la cap, nu mai e puștiul acela. A mai avut ocazii să dea gol, a tras la poartă. Este un copil cuminte, am auzit.
Nu ai altul ca el în România acum. La ce avem acum, el este numărul 1. Este numărul 1 la export. Și dacă am oferte pentru el, nu spun”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.