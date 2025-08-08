Sport

Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export”

Se face transferul lui Ștefan Baiaram? Giovanni Becali a spus totul despre talentatul jucător de la Universitatea Craiova și i-a pus prețul corect.
Mihai Dragomir
08.08.2025 | 22:35
Ioan Becali stie pretul corect pentru Stefan Baiaram perla lui Mihai Rotaru E numarul 1 pentru export
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali știe suma de transfer pe care Mihai Rotaru o va accepta în cazul lui Ștefan Baiaram. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, cel care a atins recent borna de 200 de meciuri la Universitatea Craiova și a intrat în istoria clubului. Talentatul fotbalist din echipa lui Mirel Rădoi poate pleca pe o sumă mare în această vară, iar agentul de jucători știe prețul corect pentru mutarea acestuia.

ADVERTISEMENT

Pe ce sumă poate pleca Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Verdictul lui Giovanni Becali

Universitatea Craiova a început formidabil noul sezon, iar Mirel Rădoi poate rămâne fără una dintre „perlele” echipei. Ștefan Baiaram, despre care FANATIK a aflat că va fi chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie, poate prinde un transfer mare.

Giovanni Becali l-a lăudat pe fotbalistul în vârstă de 22 de ani. Acesta consideră că Mihai Rotaru va accepta 6 sau chiar 7 milioane de euro pentru Baiaram, dacă echipa care îl va dori va face o ofertă serioasă.

ADVERTISEMENT

„Putem spune că este cel mai bun jucător din campionatul românesc. Și noi l-am prezentat la mai multe echipe. Domnul Rotaru dorește un preț mai mare pentru el.

Nu știu dacă 10 milioane, dar mă gândesc că la un 6-7 milioane de la o echipă serioasă s-ar gândi. Știe dumnealui ce bonusuri să mai pună. Acum… Să continue așa, că mai este timp, toată luna august.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

„Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export”

Bairam este un jucător bun, da. Văd că i-a venit mintea la cap, nu mai e puștiul acela. A mai avut ocazii să dea gol, a tras la poartă. Este un copil cuminte, am auzit.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Nu ai altul ca el în România acum. La ce avem acum, el este numărul 1. Este numărul 1 la export. Și dacă am oferte pentru el, nu spun”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT
  • 2 milioane de euro este cota lui Ștefan Bairam în prezent
  • 3 goluri în 6 meciuri are Bairam în acest start de sezon

Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram

Metaloglobus – Dinamo 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. „Câinii”, avantaj minim...
Fanatik
Metaloglobus – Dinamo 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. „Câinii”, avantaj minim pe tabelă la pauză!
Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată...
Fanatik
Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată SuperLiga. Foto
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita:...
Fanatik
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita: „Dacă îți arăt piciorul…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!
gsp.ro
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară...
gsp.ro
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară de 150 de tone de aur! Incredibil ce a urmat
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Libertatea.ro
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!