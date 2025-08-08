Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export”

Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, Talentatul fotbalist din echipa lui Mirel Rădoi poate pleca pe o sumă mare în această vară, iar agentul de jucători știe prețul corect pentru mutarea acestuia.

Pe ce sumă poate pleca Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Verdictul lui Giovanni Becali

Universitatea Craiova a început formidabil noul sezon, iar Mirel Rădoi poate rămâne fără una dintre „perlele” echipei. Ștefan Baiaram, despre care , poate prinde un transfer mare.

Giovanni Becali l-a lăudat pe fotbalistul în vârstă de 22 de ani. Acesta consideră că Mihai Rotaru va accepta 6 sau chiar 7 milioane de euro pentru Baiaram, dacă echipa care îl va dori va face o ofertă serioasă.

„Putem spune că este cel mai bun jucător din campionatul românesc. Și noi l-am prezentat la mai multe echipe. Domnul Rotaru dorește un preț mai mare pentru el.

Nu știu dacă 10 milioane, dar mă gândesc că la un 6-7 milioane de la o echipă serioasă s-ar gândi. Știe dumnealui ce bonusuri să mai pună. Acum… Să continue așa, că mai este timp, toată luna august.

„Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export”

Bairam este un jucător bun, da. Văd că i-a venit mintea la cap, nu mai e puștiul acela. A mai avut ocazii să dea gol, a tras la poartă. Este un copil cuminte, am auzit.

Nu ai altul ca el în România acum. La ce avem acum, el este numărul 1. Este numărul 1 la export. Și dacă am oferte pentru el, nu spun”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

2 milioane de euro este cota lui Ștefan Bairam în prezent

3 goluri în 6 meciuri are Bairam în acest start de sezon