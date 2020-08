Ioan Mărginean confirmă vânzarea lui Dinamo: „S-au făcut actele notariale”

Ionuț Negoiță s-a întâlnit astăzi cu oamenii de afaceri spanioli Pablo Cortacero și Juan Jose Melero Marin, care sunt interesați să preia Dinamo, și a bătut palma cu ei pentru vânzarea clubului.

Tranzacția a fost confirmată de Ioan Mărginean, fostul președinte al lui Gaz Metan Mediaș, despre care se spune că va ocupa o funcție de conducere în noua organigramă a lui Dinamo.

Chiar dacă a negat informația că va veni la Dinamo, Mărginean a oferit mai multe detalii despre proiectul pe care îl propun investitorii spanioli, ceea ce demonstrează că a fost implicat destul de activ în procesul de vânzare a clubului „alb-roșu”.

Ioan Mărginean a confirmat vânzarea lui Dinamo: „S-au făcut actele!”

Fostul președinte al Mediașului a confirmat faptul că Ionuț Negoiță a bătut palma cu investitorii spaniolii și că au fost redactate actele de vânzare a clubului.

”Da, s-au făcut actele notariale. Există un plan pe termen scurt, mediu și lung. Nu cunosc însă detalii financiare.

În plus, stați liniștit că se va reînființa și echipa a doua, au tot ce le trebuie. Și vreau să-i transmit lui Dănciulescu să rămână alături de echipă”, a spus Ioan Mărginean la Digi Sport.

Neagă că va veni într-o funcție la Dinamo

Ioan Mărginean spune că nu a primit momentan vreo ofertă de la noii patroni ai lui Dinamo de a ocupa o funcție în noua organigramă a clubului. El spune că a fost chemat de două ori în trecut să vină la echipa sa de suflet, dar a fost nevoit să refuze la momentele respective.

”Eu nu știu la ora asta absolut de nimic de această funcție. Nu mi-a propus nimeni nicio funcție, nu am nicio pretenție. Am încurajat oamenii care au lucrat pentru Dinamo, nu vreau să lucrez, nu-mi stă în caracter. Eu am mai avut două propuneri de la Dinamo. Una în 2013, când eram la Poiana Brașov.

Acum, în iarnă, i-am mulțumit domnului Bălănescu pentru că mi-a propus, dar ne luptam pentru play-off și nu era normal să las copilul pe care l-am crescut patru ani. Dacă nu mi s-a propus, cum să mint?”, a mai declarat Ioan Mărginean.



