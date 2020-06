Ioan Mărginean, interviu exploziv după pandemie: “Să îmi spună de ce vor să mă dea afară. Să nu mor prost după 40 de ani în fotbal!” Culisele relației cu Iordănescu jr.: “Vezi mă, Edi, de ce ne certăm?”. Exclusiv

Gaz Metan Mediaș a reușit în acest sezon să se califice în play-off sub comanda lui Edi Iordănescu. Însă, antrenorul a decis să plece de la echipă înainte de restart și să nu își mai prelungească înțelegerea. În episodul 12 al seriei de interviuri “Liga 1 după pandemie!” FANATIK a stat de vorbă cu Ioan Mărginean, președintele medieșenilor.

Ioan Mărginean, interviu exploziv după pandemie: “Dacă tot vor să mă dea afară hai să vedem de ce? Să nu mor prost după 40 de ani în fotbal”

Ioan Mărginean a vorbit pe larg despre situația financiară a echipei spunând că jucătorii au refuzat amânarea salariilor în lunile de pandemie. Președintele echipei a dezvăluit de ce a plecat Edi Iordănescu, spunând că nu se aștepta să fie lăsat baltă de antrenorul care a dus echipa în play-off. Mărginean spune că unul dintre regretele sale este că i-a spus lui Mihai Teja că “nu îl prinde paltonul” în momentul în care a ales să semneze cu FCSB. Despre toate acestea, în interviul de mai jos:

Din punct de vedere financiar, mai multe echipe au avut de suferit în această perioadă. La Gaz Metan cum este situația?

– Ce înseamnă suferit? Eu nu știu ce înseamnă suferit.

Veniturile clar au fost reduse, au fost în pericol și cele din drepturile tv dacă nu se juca și atunci este clar o problemă pentru toată lumea, nu? Multe cluburi și-au băgat jucătorii în șomaj tehnic…

– Cine a prevăzut vreodată în viața lui că va veni pandemia?

“Eu am un proiect sănătos, ca jucătorul să fie tot timpul în priză. Să nu cumva să stea relaxat că ia 15.000 de euro ca ăla de la Dinamo și se dezbracă și își ia banul”

Bănuiesc că nimeni…

– Probabil au fost niște profitori care au reușit să facă bani cu materialele astea (n.r. sanitare) și noi, clasa muncitoare, a trebuit să trecem că așa este viața făcută. Problema este în felul următor. Am vrut să amânăm salariile, având vedere că aveam un mare atu asupra jucătorilor. Noi în 5 martie am plătit salariile pe ianuarie și februarie. Am luat certificat fiscal zero. Nu ne-am chinuit să plătim acum. Noi avem un buget bine structurat, fiind un club în insolvență avem și avantaje și dezavantaje. Ca organizare, nu ai voie să ai datorii. Nu te întinzi mai mult decât e pătura.

Altfel ar fi faliment, nu?

– Dacă mă întind mai mult, oricare dintre jucători sau angajați pot cere falimentul. Acum, să trecem ale noastre. Plătind ianuarie și februarie și jumătate din bonusul de joc, că noi avem în contract jumătate înainte și jumătate după finalul campionatului când se omologhează rezultatele. Eu am un proiect sănătos, ca jucătorul să fie tot timpul în priză. Să nu cumva să stea relaxat că ia 15.000 de euro ca ăla de la Dinamo și se dezbracă și își ia banul. Sunt obișnuit cu sărăcia. Noi dăm bonusuri la meciuri, prime de obiectiv și atunci jucătorii sunt în priză. În data de 16 martie, o întreagă omenire a fost lovită de pandemie și statul român a intrat în… cum îi spune?

“Noi credeam că pandemia durează o lună, jur”

Stare de urgență…

Așa. Ne-am oprit. Noi am vrut să ne bucurăm de fotbal, mai aveam de încasat 270.000 de euro din drepturi tv. Încasam toate contractele de sponsorizare de la societăți după primul trimestru: ianuarie, februarie, martie. În aprilie făceam contractele de sponsorizare, ca să știi pe ce stai. Noi nu primim bani de la stat, ci de la societăți de la stat care pot să dea o sponsorizare. Dar, prin acea sponsorizare în loc să meargă în sacul fără fund de la stat se direcționează la biserici, sănătate, sport și învățământ. La noi e clar. Dacă primim ceva bine, dacă nu, ne bazăm pe vânzări de jucători, marketing și drepturi tv. Este foarte greu să se dezvolte un club în aceste condiții.

De asta v-am și întrebat de situația financiară…

– Eu am explicat că sunt un simplu om provenit din iarbă care a făcut o facultate, un masterat, ca să nu se ia de noi ăștia mai bătrâni că nu avem acte. Am luat un club în faliment în 2016 cu 3,8 milioane de euro datorii. L-am adus și dacă nu sunt atent, din insolvență intră înapoi. Și ce-am realizat? Este foarte greu să explici niște lucruri care nu țin de viața de zi cu zi.

Bun. Am rămas la salariile jucătorilor. Ce s-a întâmplat cu ele?

– Am ajuns la 1 iunie, da? Fotbaliștii nefiind de acord să amânăm salariile cu trei luni și să plătim jumătate din martie, aprilie… Noi propunerea am făcut-o în 20 martie, ca pe perioada pandemiei să amânăm salariile până în august. Noi credeam că pandemia durează o lună, jur.

“Dar vezi că președintele nu ia nimic aici de patru ani. Dacă trebuie să îl dăm afară, hai să îl dăm afară, dar să vedem de ce îl dăm, măcar să nu mor prost după 40 de ani”

Serios?

– Nu contează. N-am putut să calculăm, nimeni nu știa, dar jucătorii n-au fost de acord. Au fost doar 6 din 29 de acord cu amânarea. Păi singura variantă era să intrăm cu toții în șomaj tehnic și în frunte cu mine am intrat în șomaj tehnic. Că dacă nu, intram în faliment. Acum, le spun jucătorilor că nu avem nicio vină și legea română primează. Din contră, puteam să le reziliem contractele că în lege scrie că în stări de necesitate poți să le reziliezi. Dar cum ar fi ca niște oameni care au muncit, au prins play-off-ul, au făcut o bună propagandă atât fotbalului, cât și orașului, să faci asta? Te bate Cel de Sus.

Și ce ați făcut?

– Am făcut o ședință pe 1 iunie, în care le-am explicat jucătorilor. Avem o datorie de 14 zile pe martie și 16 zile pe luna mai. Ei aveau următoarea opțiune: se adresează comisiilor, dar acolo trebuie să ai 60 de zile întârziere, vin la club și reziliem pe cale amiabilă că nu mai vor, nu mai au chef sau varianta c: ești la final de contract și hai să nu ne mai încurcăm reciproc, reziliem și primești banii când vin drepturile tv. O singură opțiune nu au. Dacă nu respectă programul de pregătire eu nu am ce să fac, trebuie să îl dau afară. Noi trebuie să respectăm competiția, să jucăm foarte bine, că este în avantajul fotbaliștilor. Se remarcă, pleacă la cluburi mai bune, vor fi mai bine plătiți. Dacă luăm un loc mai bun, clubul nu ia nimic, jucătorii împart între ei. Dar vezi că președintele nu ia nimic aici de patru ani. Dacă trebuie să îl dăm afară, hai să îl dăm afară, dar să vedem de ce îl dăm, măcar să nu mor prost după 40 de ani.

“Eu aș vrea să îl văd în față pe cel care vrea să mă dea afară”

Ați adus în discuție demiterea. Au apărut informații că nu mai sunteți dorit la echipă…

– Eu aș vrea să îl văd în față pe cel care vrea să mă dea afară. Presa este deșteaptă. Aruncă piatra. Deci, cum traduci dumneata în limba română, pe care o stăpânești foarte bine, bănuiesc, că Primăria Mediaș nu mai dă nimic? Ea în viața ei n-a dat niciun leu. (râde). Cum traduci, măi omule, asta? Primarul a ieșit și a spus că nu poate să dea nimic din punct de vedere legal. Dar, jurista de la TransGaz a ieșit și a spus că primăria are toate condițiile să dea. Clubul are toate condițiile. Administratorul judiciar trebuie să ne dea 300.000 de euro. Toată lumea spune că avem multe datorii la jucători. Acest club cu certificat zero. Ce datorii? Are bonusul de performanță dacă termină pe 6. Eu vă spun că vreau să terminăm pe locul 4 și o să îi mobilizez pe jucători.

După ce au revenit jucătorii, au fost nemulțumiți de șomajul tehnic?

– Nu. Eu tocmai de aia i-am întrebat și i-am explicat. Ei nu știu legea, plus că au unii impresari rău intenționați care în ultima lună le spun una și alta. Ei au avut 15 zile de când i-am băgat în șomaj tehnic să ne conteste la tribunal. Eu sunt un simplu om care aplică legea pentru ei.

“Edi, nu mă pune într-o situație proastă. Suntem prieteni, ne-am respectat, am făcut lucruri multe împreună. Că eu nu pot să semnez aia dacă nu aprobă administratorul judiciar”

Dar nu era mai bine pentru ei să semneze amânarea salariilor? Totuși, la șomajul tehnic au rămas în mână cu 2300 de lei…

– Dacă ei semnau amânarea, eu le plăteam. Aș fi propus administratorului judiciar amânarea salariilor până pe 15 august. Și era în avantajul lor. Nu puteam decât să propun și administratorul judiciar să semneze. Același lucru s-a întâmplat cu Edi. Nu a mai vrut să vină. I-am spus: “Edi, nu mă pune într-o situație proastă. Suntem prieteni, ne-am respectat, am făcut lucruri multe împreună. Că eu nu pot să semnez aia dacă nu aprobă administratorul judiciar.” El a avut inițiativă, a făcut hârtia, a renunțat la banii pe iunie ca să fie atractiv și față de administratorul judiciar. Și el a făcut hârtia. Eu nu am făcut hârtie, el a făcut-o. Am toate discuțiile pe Whatsapp cu el, că nu am putut să o lămuresc. În a 5-a zi s-a aprobat plecarea: “Dacă omul nu mai vrea, ce să îi mai facem?” Și atunci l-am lămurit pe Edi și i-am spus că le face rău oamenilor (n.r. staff-ului). Ăștia iau 1500-2000 de euro și ei continuă până la final, nu pot renunța. Îi ținem pe loc. Preparatorul fizic este la final de contract pe 15 iunie și pleacă. Normal că și staff-ul vrea să aibă o săptămână sau două că și-a terminat munca.

V-ați așteptat să plece Edi acum?

– Nu m-am așteptat și îți spun de ce. În primul rând, dacă nu venea pandemia, altfel vorbeam de viitor. Mă duc la Romgaz, Transgaz și îmi spun că vorbim după pandemie. Am sponsori cu 12-14.000 de euro pe lună, nu mi-au dat banii pentru că au probleme. Am prestat pentru ele. Și ce să fac?

“Măi, Edi, numai eu cu tine suntem. Eu cu tine. Măi, Edi, suntem singuri pe plantație”

Nu aveți prea multe lucruri de făcut…

– Nu mă întreabă nimeni cu ce am plătit 60.000 de lei testele, cu ce ai cumpărat mâncarea, vitaminizarea. Este foarte greu să explic. Edi spunea că nu îl ajută conducerea. Care e mă conducerea asta? Hai să mergem la ea.

Conducerea sunteți dumneavoastră…

– Măi, Edi, numai eu cu tine suntem. Eu cu tine. Măi, Edi, suntem singuri pe plantație. Nu pot să fac mai mult pentru că sunt obstrucționat de lege. Dacă fac un pas greșit, se cere falimentul. Este foarte greu să explici oamenilor. Eu mi-am dat demisia de la U Cluj pentru că nu am fost de acord cu programul. Cum să îl dau afară pe Teja care avea 3000 de euro salariu și să îl aduc pe Ogăraru cu 7500 și director tehnic cu 10.000. Eu aveam 1000 de euro și Teja avea 3000 și eram pe locul 9-10 în Liga 1. A trebuit să plec, să fiu solidar cu Teja. Eu sunt bărbat. Cum a pățit și Prunea la Dinamo. Mergeau, veneau jucătorii, el nu avea nimic de spus. Eu mi-am dat demisia.

“Pe Teja l-am lăsat să meargă la FCSB și păcatul meu este că am spus că nu îl apucă paltonul”

Cu Teja ați rămas în relații bune…

– Da, mi-a întors-o. A venit la Mediaș, am făcut treabă. L-am lăsat să meargă la FCSB și păcatul meu este că am spus că nu îl apucă paltonul.

Acum, nu e vina dumneavoastră că n-a luat Teja titlul la FCSB…

– Știi că mai trebuie să și glumim. Și voi glumiți. Dar la Teja care este foarte credincios nu i-a convenit că am spus. De Crăciun i-am dat două cartoane de vin să fie fericit cu familia și că i s-a îndeplinit visul vieții lui că s-a dus la FCSB. I-am spus că nu îl apucă paltonul și este vina mea. Am vrut să vină înapoi, dar nu avea cum pentru că eu am făcut treabă cu Edi și nu se putea. Dar uite că sunt prieten cu el, l-am ajutat cu Sanoh. Uite, ce relație de prietenie avem.

“Vezi mă, Edi, de ce ne certăm? Că trebuie să îl arzi. Vezi ce pățesc eu?”

Revenind la Edi, are meritul de a fi calificat echipa în play-off…

– Edi este singurul antrenor din câți am lucrat eu în 28 de ani, care nu a dat nicio amendă. Au fost greșeli mari. El este bun. Dar nu e bine. Nu l-a amendat pe Fortes că nu a venit la pregătire și ne-am trezit că Fortes ne-a dat la FIFA că nu i-am plătit un salariu după ce a plecat la Craiova. A trebuit să îi dăm 8000 de euro. Nu pot să fac apel la TAS că e 22.000 de franci elvețieni. Și i-am spus: “Vezi mă, Edi, de ce ne certăm? Că trebuie să îl arzi. Vezi ce pățesc eu?” Eu dau salarii la zi, vitaminizare, masă. Mergem la București cu avionul. Dar Edi nu știe astea, el spune să rezolv. Mai sunt momente când nu poți să rezolvi.

Era concentrat pe partea tehnică…

– Și i-am rezolvat. Să mergem cu avionul la București. Trebuia să mergem să jucăm cu Astra pe 17 martie. A venit pandemia. Atunci am anulat și inițial meciul era programat acum sâmbătă. Când ne-am înțeles cu biletele, ne-au mutat meciul luni. Nu mă pot risca să decolez din Sibiu luni la ora 15:30, când eu am meciul seara la 20:00. Pot să risc? Este un mare risc. Pentru fotbalul românesc era ceva nou. Ne dădea parașute și aterizam luni la Giurgiu.

“Ne-au băgat în protocol că dacă clubul are un caz de COVID-19, clubul să plătească 600.000 de lei amendă”

Cum sunt jucătorii după perioada de pandemie?

– Cum să fie? Eu sunt profesor de sport. Teoria antrenamentului sportiv spune că după ce stă mai mult de 2 săptămâni, sportivul pierde forma sportivă. Ei au stat două luni. Acum sunt undeva la 65%. Ce să faci în trei săptămâni?

Vă așteptați să fie mai bine la începutul campionatului?

– E greu de spus. O să cer datele preparatorului fizic. Eu pe acestea le am.

Pe toți i-a dat pandemia peste cap…

– Cu pandemia asta ne ia frica. Ne-au băgat în protocol că dacă clubul are un caz de COVID-19, clubul să plătească 600.000 de lei amendă.

“Sunt convins că o descurc din nou și din sezonul viitor. Mă gândesc, când o să urmăm în țara asta în normalitate?”

Așa este protocolul în Liga 1? Dacă aveți un caz de COVID-19 trebuie să plătiți aproape 125.000 de euro?

– Așa vrea Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Păi pot să semnez eu așa ceva vreodată? De această dată am noroc. Ca să semnez, legea spune că trebuie să convoc Comitetul Creditorilor. Ei și dacă aprobă, nu va aproba administratorul judiciar. La FC Koln au fost două cazuri și nu s-a întâmplat nimic. Unul și-a revenit în 8 zile, altul în 12. Asta a fost. La noi vor să se piardă meciul prin forfait și am 29 de jucători legitimați. Nu înțeleg. Ce interese sunt să pierdem?

Cu fani sau fără fani în tribune?

Nici cu fanii nu înțeleg. De ce nu pot să vină fanii la stadion? Lăsăm nu unul, cinci locuri libere. Unul la fiecare cinci locuri libere. Bine că la sparanghel pot merge bot în bot și la fotbal nu pot să vină. Eu trebuie să merg cu două autocare la un amical la Cluj.

Vă mulțumesc și mult succes în play-off.

Eu trebuie să fiu fericit. Să fiu de o viață în fotbal, să trăiesc atâtea în România eu zic că e frumos. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos. Sunt convins că o descurc din nou și din sezonul viitor. Mă gândesc, când o să urmăm în țara asta în normalitate?

6 este locul ocupat în Casa Pariurilor Liga 1 de Gaz Metan Mediaș

58 de ani are Ioan Mărginean

