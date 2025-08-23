Sport

Ioan Ovidiu Sabău a comentat afacerea Thiam – Gheorghiță pe axa FCSB – U Cluj: „Va deveni un jucător important în campionatul nostru”

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat partida cu Dinamo din SuperLiga. Ce a spus antrenorul Universității Cluj vis-a-vis de plecarea lui Thiam la FCSB.
Daniel Işvanca
23.08.2025 | 08:00
Ioan Ovidiu Sabau a comentat afacerea Thiam Gheorghita pe axa FCSB U Cluj Va deveni un jucator important in campionatul nostru
ULTIMA ORĂ
Ioan Ovidiu Sabău a analizat plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB FOTO: Colaj Fanatik

FCSB a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor și l-a achiziționat pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj. În schimbul acestuia, campioana României a achitat suma de 50.000 de euro, plus, l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță. Antrenorul „șepcilor roșii” a vorbit despre plecarea vârfului său.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, convins că Thiam nu mai putea rămâne la U Cluj: „Era un alt jucător”

Plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB a fost o lovitură primită de Universitatea Cluj, chiar dacă aceștia l-au primit definitiv pe Andrei Gheorghiță. Vârful de 30 de ani avusese cifre bune în tricoul „șepcilor roșii”, dar nu își mai dorea să rămână sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul „studenților” a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo despre acest schimb făcut cu echipa antrenată de Elias Charalambous și a precizat că atât pentru Thiam, cât și pentru club, era soluția cea mai bună, având în vedere faptul că jucătorul își dorea altceva.

ADVERTISEMENT

„Este clar că e o pierdere Thiam pentru noi, e un jucător care anul trecut ne-a ajutat foarte, foarte mult. Din acest punct de vedere, chiar vreau să-i mulțumesc, pentru că, ajutat de echipă și de noi, a avut cel mai bun an din cariera lui. Anul acesta nu a funcționat cum trebuie, asta e realitatea, nu mai era Thiam, era un alt jucător. Avea alte obiective, își dorea altceva.

Gheorghiță a debutat foarte bine. El trebuie să demonstreze în teren, noi suntem aici să-l susținem, cred în el, are calități. Dacă va fi concentrat pe fotbal, va munci foarte mult, va înțelege unde să mai lucreze, de ce are nevoie, eu cred că va putea deveni un jucător important în campionatul nostru și o investiție pentru Universitatea”.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Ioan Ovidiu Sabău: „Jucătorii trebuie să își asume”

„După o perioadă lungă, ne întoarcem acasă, jucăm acasă. Echipa este în creștere, este în formă. Trebuie să manifestăm aceeași stare de spirit, atenție, încredere în noi, bucurie de a juca fotbal. Jucătorii trebuie să își asume, ceea ce e foarte important atunci când sunt în teren și dorința mare de a lua toate cele trei puncte trebuie să se vadă în tot ceea ce fac.

ADVERTISEMENT
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar...
Digisport.ro
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți

Vor fi foarte mulți fani și atunci va trebui să arătăm foarte bine. Am încredere, pentru că echipa arată mult mai bine și din punct de vedere fizic, au început și ceilalți jucători să se simtă mai bine, și cei care erau la început mai greoi, mai apatici. Acum, eu cred că arătăm mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.

Sorana Cîrstea este în finala turneului de la Cleveland! Românca joacă diseară cu...
Fanatik
Sorana Cîrstea este în finala turneului de la Cleveland! Românca joacă diseară cu trofeul pe masă
Dezvăluiri șocante despre scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea: „Aveau poze, el...
Fanatik
Dezvăluiri șocante despre scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea: „Aveau poze, el cu olandezii!”
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma...
Fanatik
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!