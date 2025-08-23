Ioan Ovidiu Sabău a comentat afacerea Thiam – Gheorghiță pe axa FCSB – U Cluj: „Va deveni un jucător important în campionatul nostru”

FCSB a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor și de la Universitatea Cluj. În schimbul acestuia, campioana României . Antrenorul „șepcilor roșii” a vorbit despre plecarea vârfului său.

Ioan Ovidiu Sabău, convins că Thiam nu mai putea rămâne la U Cluj: „Era un alt jucător”

primită de Universitatea Cluj, chiar dacă aceștia l-au primit definitiv pe Andrei Gheorghiță. Vârful de 30 de ani avusese cifre bune în tricoul „șepcilor roșii”, dar nu își mai dorea să rămână sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul „studenților” a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo despre acest schimb făcut cu echipa antrenată de Elias Charalambous și a precizat că atât pentru Thiam, cât și pentru club, era soluția cea mai bună, având în vedere faptul că jucătorul își dorea altceva.

„Este clar că e o pierdere Thiam pentru noi, e un jucător care anul trecut ne-a ajutat foarte, foarte mult. Din acest punct de vedere, chiar vreau să-i mulțumesc, pentru că, ajutat de echipă și de noi, a avut cel mai bun an din cariera lui. Anul acesta nu a funcționat cum trebuie, asta e realitatea, nu mai era Thiam, era un alt jucător. Avea alte obiective, își dorea altceva.

Gheorghiță a debutat foarte bine. El trebuie să demonstreze în teren, noi suntem aici să-l susținem, cred în el, are calități. Dacă va fi concentrat pe fotbal, va munci foarte mult, va înțelege unde să mai lucreze, de ce are nevoie, eu cred că va putea deveni un jucător important în campionatul nostru și o investiție pentru Universitatea”.

Ioan Ovidiu Sabău: „Jucătorii trebuie să își asume”

„După o perioadă lungă, ne întoarcem acasă, jucăm acasă. Echipa este în creștere, este în formă. Trebuie să manifestăm aceeași stare de spirit, atenție, încredere în noi, bucurie de a juca fotbal. Jucătorii trebuie să își asume, ceea ce e foarte important atunci când sunt în teren și dorința mare de a lua toate cele trei puncte trebuie să se vadă în tot ceea ce fac.

Vor fi foarte mulți fani și atunci va trebui să arătăm foarte bine. Am încredere, pentru că echipa arată mult mai bine și din punct de vedere fizic, au început și ceilalți jucători să se simtă mai bine, și cei care erau la început mai greoi, mai apatici. Acum, eu cred că arătăm mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.