Universitatea Cluj a făcut un nou meci bun în SuperLiga României și . Giuleștenii au cerut lovitură de la 11 metri la un fault în careu asupra lui Manea, iar antrenorul ardelenilor a comentat .

Ioan Ovidiu Sabău a comentat penalty-ul solicitat de Rapid „Cred că s-a analizat foarte bine la VAR”

Venită după remiza albă cu Dinamo, Universitatea Cluj și-a luat revanșa în fața propriilor suporteri și a câștigat disputa cu Rapid, la capătul unui meci decis de reușita lui Mamadou Thiam.

, atât în tribune, cât și pe teren, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a reușit un succes important și s-a distanțat din nou de FCSB și Dinamo. Campioana României va juca duminică pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău rămâne concentrat, chiar dacă Universitatea Cluj a făcut un pas important către calificarea în play-off și a transmis că mulțumește suporterilor pentru susținere. De asemenea, acesta a comentat și faza la care , la un .

„Mai sunt multe jocuri, victoria îți dă o oarecare liniște, ai un sentiment de mulțumire că ai făcut ce trebuie, ai muncit, cred că e o victorie până la urmă meritată. Un început de joc destul de bun, așa cum ne așteptam, Rapid a făcut un joc de așteptare, să ne prindă pe contraatac, am ținut de minge, am avut posesia, am încercat să jucăm între linii.

Am dat gol și a intervenit acea teamă, nu am mai ținut de minge, am pierdut destul de multe mingi și le-am dat posibilitatea să vină cu 3-4 cornere. Ne-au prins un pic dezorganizați, a venit și acel gol, lucrurile s-au mai echilibrat, a trebuit să schimb și eu, am schimbat și sistemul la pauză și până la urmă a ieșit foarte bine pentru noi.

Sunt fericit pentru fanii noștri, care sunt extraordinari, că le putem oferi în continuare această bucurie de moment. Dacă noi controlăm campionatul de atâta timp, e clar că avem calitate, echipa este pregătită, muncește, ai jucători de valoare, vin adversarii și am avut controlul, posesia, la fel și astăzi.

Joci un 5-4-1 și aștepți să pleci pe contraatac, e clar că e o echipă care îți poate pune probleme atunci când te desfaci”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău: „Mie mi se pare offside destul de mare la acel presupus 11 metri”

„La supărare se spun anumite cuvinte, mie mi se pare offside destul de mare la acel presupus 11 metri, cred că s-a analizat foarte bine la VAR. Din ce am văzut eu, mi s-a părut offside destul de mare la acea lovitură liberă. Îl înțeleg pe Șumudică, e un club important cu obiective mari și sunt acele stări care sunt firești.

E greu de acceptat, sigur și-ar fi dorit să meargă acasă cu cel puțin un punct de aici, e normal să fie nervos. La noi în campionat dacă ai pierdut 2-3 meciuri, știți ce se întâmplă. Până când nu suntem calificați în play-off nu mă pot bucura, nu pot să fiu liniștit, vreau să-i pregătesc mai bine pe jucători”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul partidei.

Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă după U Cluj - Rapid 2-1