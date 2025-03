Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit ce l-a determinat să semneze prelungirea contractului cu ”U” Cluj: ”Am fost tentat să renunț”

a dezvăluit care au fost motivele care l-au făcut să se răzgândească în privința plecării sale de la ”U” Cluj. cu ”șepcile roșii” până în vara anului 2027.

Motivele pentru care Ioan Ovidiu Sabău și-a prelungit contractul cu ”U” Cluj: ”Am fost tentat să renunț”

Vechiul său acord urma să expire la finalul stagiunii actuale. Fostul mare mijlocaș central s-a gândit inclusiv să renunțe la rolul de antrenor al uneia dintre revelațiile Superligii din sezonul curent.

Sabău a ales, în cele din urmă, să îi ofere continuitate clubului pe care l-a adus pentru prima oară în istoria sa în play-off. În plus, antrenorul a fost făcut să se răzgândească de anumiți elevi ai săi.

”Am semnat pentru că mi-am dorit să am continuitate. Alături de fani, de jucători, de conducere, de sponsori am avut un an deosebit. Am considerat că e normal să rămân, chiar dacă am fost tentat să renunț.

Până la urmă, a fost o muncă făcută bine și cred că acest club are nevoie de continuitate. Am vrut să îi răsplătesc pe cei care m-au susținut foarte mult până acum.

Ioan Ovidiu Sabău: ”M-au încurajat și jucătorii să semnez acest contract”

M-au încurajat și jucătorii să semnez acest contract. Sigur, în general jucătorii care joacă (n.r.- râde). Am lucrat bine și am început să ne cunoaștem foarte bine. Ne dorim să continuăm ce am făcut până în acest moment”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform .

Ioan Ovidiu Sabău a preluat-o pe ”U” Cluj la data de 24.08.2023. ”Moțul” a mai avut alte două mandate de antrenor principal pe banca ”șepcilor roșii”. A pregătit echipa între ianuarie 2023 și iunie 2023, respectiv între ianuarie 2000 și iunie 2000.

