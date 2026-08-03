Ioan Ovidiu Sabău a explodat după remiza cu FCSB: „Sunt supărat! Unii sunt la un nivel foarte scăzut”

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Farul a fost foarte aproape de o victorie importantă în deplasarea de pe Arcul de Triumf, împotriva celor de la FCSB. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, însă roș-albaștrii au reușit în cele din urmă să egaleze.

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Tinerii jucători ai Farului au combinat excelent în jumătatea adversă, iar Iustin Doicaru și Eduard Radaslavescu l-au învins pe portarul Matei Popa. Totuși, Ioan Ovidiu Sabău i-a remarcat și pe Tony Njike (28 de ani) și Matteo Ahlinvi (27 de ani).

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„Am fi putut înscrie două sau trei goluri, am avut ocazii imense. A fost un meci frumos, spectaculos, deschis, cu ritm. Îmi pare rău, pentru că sunt supărat. Sunt unii care sunt la un nivel destul de scăzut ca ritm. Au căzut alții din punct de vedere fizic. Sofyane, care are doar două săptămâni de pregătire, a câștigat duelurile și a făcut un joc foarte, foarte bun, dar din minutul 50-60 a cedat. Și Sylvestre la fel, iar în atac n-am mai avut forță”, a declarat antrenorul celor de la Farul.

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Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre căderea echipei sale din repriza secund este de părere că jucătorii săi nu au reușit să mențină același nivel de intensitate până la finalul partidei, iar FCSB a profitat de posesia prelungită și a găsit în cele din urmă breșele în defensiva constănțenilor.

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„În a doua repriză este clar că n-am mai reușit să ținem de minge, n-am mai putut să construim. Am fi putut, dar sigur n-am mai avut curajul să ne arătăm la joc, să avem răbdare atunci când avem mingea, să întoarcem jocul când este blocat. FCSB a avut posesia. Mulți jucători nu sunt la un nivel bun de pregătire, suferă foarte mult. În repriza a doua, unul câte unul a căzut din punct de vedere fizic și am cedat teren. N-am mai putut să facem pressing, să fim o echipă agresivă, să putem face dublaj unde trebuia și să plecăm pe contraatac. Am avut și acea ocazie imensă să facem 3-1, dar am făcut o primă repriză foarte, foarte bună”, a mai declarat Sabău la