Ioan Ovidiu Sabău a găsit marea diferență de la U Cluj față de sezonul trecut: „A fost nevoie pentru următorul nivel”

Universitatea Cluj tocmai învins-o fără drept de apel pe Universitatea Craiova, , în runda a 4-a din play-off și se apropie de câștigarea titlului în SuperLiga, primul din istoria grupării. Fostul antrenor, , a remarcat diferența față de sezonul trecut.

Universitatea Cluj, prin ochii lui Ioan Ovidiu Sabău. Ce spune fostul antrenor despre situația echipei

Ioan Ovidiu Sabău este de părere că lotul pe care Universitate Cluj îl are acum este unul mult mai bun față de cel din stagiunea trecută, iar asta a contat foarte mult în performanțele pe care Cristiano Bergodi și jucătorii le-au realizat până acum.

„U Cluj poate să facă și eventul, nu doar să ia titlul, la cum arată… Au un lot competitiv și numeros, față de anul trecut. Anul trecut, aveam o singură echipă, cei care veneau de pe bancă mai puțin te ajutau. De aia am și clacat în primele meciuri din play-off, pentru că au început accidentările, aveam nevoie de anumite schimbări. După care ușor, ușor ne-am revenit. Echipa a avut identitate, a fost 18 etape pe primul loc.E clar că s-au făcut niște schimbări, așteptările sunt altele, nu mai e o echipă de retrogradare.

E o echipă stabilă, în momentul de față. (n.r. baza echipei dumneavoastră ați format-o) Da, eu cu oamenii din club. Am avut doi ani de zile în care cred că am văzut peste 100 de jucători. Am căutat oameni de caracter și serioși. În primul rând, m-a interesat să arate bine fizic, să aibă talie și forță. Cu unii am reușit, cu alții mai puțin, dar, într-adevăr, a fost o echipă în spate.

A fost conducerea care a asigurat stabilitatea. A fost ceea ce aveam nevoie pentru ca noi să trecem la următorul nivel. Știți foarte bine că, cu un an în urma anului foarte bun, am pierdut Cupa României la 11 metri, apoi am pierdut tot la 11 metri calificarea în Conference League, la Craiova. În fiecare an, echipa a crescut foarte mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru .

Cele 3 transferuri pe care Universitatea Cluj le-a făcut în iarnă și care au adus un mare plus

Perioada de mercato din iarnă a fost una extrem de inspirată pentru conducătorii lui U Cluj, care au punctat în zone în care aveau nevoie de întăriri. Aceștia i-au adus pe Andrei Coubiș, împrumutat de la AC Milan, Ouscasse Mendy, liber de contract, ultima dată în Belgia, și pe Juraj Stonjev, care în toamnă a jucat în Champions League cu Kairat Almaty.

Cei 3 s-au dovedit a fi piese extrem de importante în partidele disputate în 2026 și au adus plusul care o face, în acest moment, pe Universitatea Cluj să fie favorită la câștigarea campionatului. Ardelenii au un avans de 3 puncte față de Universitate Craiova după victoria obținută pe Cluj Arena.