Ioan Ovidiu Sabău a reacționat în scandalul de arbitraj din U Cluj – Gloria Buzău 2-1. Ce i-a transmis lui Neagoe

Ioan Ovidiu Sabău a răspuns și de , la finalul partidei ”U” Cluj – Gloria Buzău. Meciul din etapa a 22-a a Superligii s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după ”U” Cluj – Gloria Buzău

Lidera a fost condusă de codașa campionatului din minutul 35 până în 84′. Dan Nistor a egalat atunci din penalty. Tot Nistor a fost cel care a stabilit scorul final, tot dintr-o lovitură de pedeapsă, în al doilea minut al prelungirilor.

Neagoe și Budescu s-au arătat extrem de nemulțumiți de cum a judecat ambele faze Istvan Kovacs, din postura de arbitru VAR. Ei l-au acuzat pe centralul din Carei că a favorizat-o pe ”U” Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a transmis că înțelege declarațiile lui Neagoe, pe care îl consideră afectat de situația dramatică a grupării sale din clasament. ”Moțul” și-a exprimat respectul față de omologul său de pe banca buzoienilor.

”Un meci greu pentru primul joc oficial din an. Nu pot să spun că desconsider un astfel de adversar, care este pe ultimul loc, dar nici noi nu știm la ce nivel suntem. Ce este foarte important este că am revenit în joc.

E greu să schimb un jucător în minutul 30 și ceva, dar trebuie să te gândești la ce e mai bine pentru echipă. În a doua repriză nu s-a pus problema, era doar o chestiune de timp până să înscriem. Am împins jocul și este o victorie muncită, dar și meritată.

Ioan Ovidiu Sabău, înțelegător: ”E normal să fie supărat Eugen Neagoe”

E normal să fie supărat Eugen Neagoe, e în situația în care e în clasament. Kovacs a fost la VAR, nu? Dacă el poate să fie contestat? Am înțeles, e ok (n.r.- despre faptul că de la Gloria Buzău au acuzat că Istvan Kovacs este din Cluj).

Să vă aduceți aminte ce penalty am primit noi cu CFR, la Bic. Îl înțeleg, el nu are o situație prea plăcută. Eu îl apreciez pe Eugen Neagoe. E primul joc, nu ești în formă și încălzești mai greu motorul. E o problemă, s-a văzut că am fost crispați.

Nu vorbim despre o presiune, este primul joc. În a doua repriză am stat bine, dar în prima am fost crispați. Vor mai veni jucători, au venit niște jucători importanți. Există concurență și trebuie să îmbunătățim jocul. Trebuie să fim realiști și să vedem cum vom pregăti meciul cu Dinamo”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei, conform .