Ioan Ovidiu Sabău a revenit în SuperLiga! Antrenorul a fost prezentat oficial

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Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al Farului Constanța. După salvarea cu emoții de la retrogradare, conducerea „marinilor” a ales să meargă pe mâna tehnicianului de 58 de ani pentru sezonul 2026-2027.

Ioan Ovidiu Sabău, prezentat oficial la Farul Constanța

. Emoțiile prin care a trecut echipa de la malul mării cu salvarea de la retrogradare, câștigând la loviturile de departajare cu Chindia Târgoviște, l-au făcut pe Gică Popescu (58 ani) să renunțe la serviciile sale.

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În locul lui Flavius Stoican, Farul l-a ales pe Ioan Ovidiu Sabău. Fostul component al Generației de Aur o fost deja prezentat oficial de către „marinari” pe canalele oficiale de social media.

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre.

Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al ‘Generatiei de Aur’, fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

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Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj.

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Bun venit la Farul și mult succes!”, este comunicatul oficial emis de Farul.

Mutarea lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul Constanța, aproape să cadă

pe Ioan Ovidiu Sabău înainte de barajul de promovare/retrogradare pe care constănțenii l-au disputat cu Chindia Târgoviște.

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În primă fază, negocierea dintre cele două părți a stagnat din cauza salariului pe care tehnicianul îl cerea: 30.000 de euro pe lună pentru el și staff-ul său. Ulterior, Sabău și-a diminuat cerințele și s-a ajung la un consens.

Apoi, antrenorul care a pregătit-o ultima dată pe U Cluj a mai avut o condiție. Ca echipa deținută în prezent de Gică Popescu să nu evolueze în al doilea eșalon în sezonul 2026-2027. Numai că, în caz că lucrurile luau o întorsătură nefericită, Farul avea și varianta de rezervă pentru Liga 2, în persoana lui Nicolae Dică (45 ani).