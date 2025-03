Ioan Ovidiu Sabău a setat obiectivul lui U Cluj în play-off! Ce probleme are înainte de duelul din prima etapă cu Universitatea Craiova: „FCSB are un plus!”

Universitatea Cluj este de departe una dintre surprizele acestei ediții de SuperLiga României. Ioan Ovidiu Sabău a compus o echipă competitivă, care a reușit să producă rezultate impresionante în sezonul regular. va fi cu Universitatea Craiova.

Ioan Ovidiu Sabău, despre obiectivul U Cluj din play-off: „Obiectivul nostru este să ne clasăm în primele trei”

Universitatea Cluj se întoarce pe „Ion Oblemenco” după a sezonului regular al SuperLigii României. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău are ambiții mari în acest play-off și și-a propus o clasare pe podium.

„Șepcile roșii” se așteaptă la un joc greu împotriva oltenilor, mai ales că aceștia au obținut rezultate bune de la revenirea pe bancă a lui Mirel Rădoi. Gruparea din Bănie .

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul ardelenilor a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus în play-off alături de jucătorii săi, dar și despre cine este singura echipă care are un plus în lupta pentru titlu.

„Trebuie să arătăm ca o echipă matură, o echipă cu personalitate, curajoasă. Să nu fie doar așa o prezență în care să nu avem acea stare, acea energie de care ai nevoie ca să crești ca și echipă, ca și club. Obiectivul nostru este să ne clasăm în primele trei, mi-aș dori foarte mult.

Pentru foarte multă lume din ce aud, este un bonus, să fim mai relaxați. Pentru foarte multă lume e o realizare și pentru noi. Eu sunt foarte mulțumit de ce am realizat, dar poate că ar trebui să vedem fiecare la ce nivel putem ajunge. Cred că toate echipele sunt acolo, poate FCSB, cu un plus de valoare, de experiență.

(n.r. dacă se așteaptă la o primire ostilă la Craiova) Nu cred, dar e posibil să pună presiune. La jocul de la Craiova a avut efect asupra brigăzii de arbitri. Sperăm că de data asta, cine va arbitra să nu mai țină cont de aceste presiuni. Experiența mea și a jucătorilor ar trebui să ne ajute să ne concentrăm mai mult pe joc”.

Ioan Ovidiu Sabău, despre convocarea lui Chipciu la naționala României: „Încă face cu multă dragoste și cu multă pasiune această meserie”

„Înainte de joc, vezi într-un fel totul, în joc vezi și forma echipei. Eu vrea să arătăm bine ca echipă. Sunt sportivi, nu vrea să părem obosiți sau apatici în timpul unui joc, asta nu vreau să văd. Pot să pierd, se întâmplă, dar vreau să văd echipa care pune pasiune. Știu jucătorii că sunt apreciați, respectați pentru ceea ce fac, 95 de minute trebuie să fim motivați și conectați.

Jasper van der Werff are ceva probleme musculare, Boboc s-a antrenat săptămâna asta. (n.r. Gică Hagi primește distincția „Steaua României”) Ceea ce a realizat el ca jucător și ca antrenor, pentru fotbalul românesc, este ceva de excepție. Sunt mândru că am fost contemporan cu el, am stat o perioadă lungă alături de el, un sportiv de excepție. România ar trebui să se mândrească cu astfel de oameni!

(n.r. despre bonusul de folosire a jucătorilor români) Da, am ținut cont de asta, banii vor fi, acum nu știu cum se vor împărți. Noi am fost așa cum trebuia să fim ca să primim acei bani, am respectat acea regulă, nu știm dacă a meritat. (n. r. despre convocarea lui Chipciu) Știu că va fi convocat, tot respectul pentru un astfel de jucător, e mare lucru să fii convocat.

Încă face cu multă dragoste și cu multă pasiune această meserie”, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.