Ioan Ovidiu Sabău amenință cu retragerea din fotbal! „Nu mai accept! Mai bine mă las de meserie”

Ioan Ovidiu Sabău s-a săturat să se bată pentru obiective mici și Antrenorul Universității Cluj a clacat după ce echipa sa a pierdut trei meciuri la rând și

Ioan Ovidiu Sabău amenință că se retrage din fotbal! Avertisment înainte de „U” Cluj – Poli Iași

„Șepcile roșii” se pregătesc de un nou meci în play-out, acolo unde au primul loc ca obiectiv. Momentan, echipa lui Neluțu Sabău e pe poziția a patra, la patru lungimi de liderul Oțelul Galați.

Ardelenii speră să câștige primul lor meci după o serie de trei înfrângeri consecutive. Au ocazia în partida de miercuri, 24 aprilie, cu Poli Iași. Lovitura de start va fi dată la ora 16:45.

„E o lipsă totală de încredere, în momentul de față. Am fost acolo sus, pentru play-off, am pierdut acel moment. Apoi am irosit posibilitatea să jucăm o finală. La fel, am pierdut. Și, îți pierzi încrederea, ăsta e adevărul.

Din antrenor apreciat, respectat, ești un nimeni acum! Din jucători apreciați, respectați, încurajați tot timpul, acum sunt jucători foarte slabi… Sper să revenim echipa ce a câștigat respectul oamenilor. Depinde de noi cum vom reacționa.

E o perioadă foarte grea, dar nu trebuie să cedăm. Am mare încredere că nu se pune problema să retrogradăm sau să ajungem să jucăm baraj! Am încredere în jucători.

E o situație grea, avem sprijinul conducerii, al diverșilor oameni, care ne trimit mesaje de încurajare. Cum sunt și oameni care ne denigrează, e o realitate pe care trebuie s-o acceptăm”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de „U” Cluj – Poli Iași.

„Sunt dispus să plec și chiar să vin cu bani de acasă”

Ioan Ovidiu Sabău a transmis că este dispus să ajute clubul chiar dacă nu va mai fi antrenor principal. Fostul mijlocaș e sătul de mediocritatea în care se zbate Universitatea Cluj.

„La mine nu se pune problema să mă susțină, să nu mă susțină. Nu am nevoie de lucrul acesta. La mine, dacă se găsesc soluții mai bune și au alte variante mai bune, sunt dispus să plec și chiar să vin cu bani de acasă să ajut echipa. Aici nu punem sub semnul întrebării ‘pleacă Sabău sau nu pleacă’. Nu discutăm această problemă.

Am încredere în mine, în tot ceea ce am lucrat, nu m-am schimbat, am aceleași principii. Încerc să-i adun pe jucători, să le dau încredere. Țin foarte mult la ei, trebuie să găsesc acele cuvinte care să le dea curaj pentru o nouă victorie.

Eu nu o să mai accept și nu o să mă mai mulțumesc să mă lupt la retrogradare. Mai bine nu mai fac această meserie. Este clar că la anul lucrurile altfel trebuie să arate”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.