Sport

Ioan Ovidiu Sabău anunță o revoluție la U Cluj după meciul cu Rapid: „O să fac o echipă foarte bună”. Ce se va întâmpla cu Nistor

Ioan Ovidiu Sabău, foarte optimist după U Cluj - Rapid: „O să fac o echipă frumoasă, o echipă bună”. Ce planuri are antrenorul și ce se întâmplă cu Dan Nistor: „O altă strategie”
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2025 | 00:10
Ioan Ovidiu Sabau anunta o revolutie la U Cluj dupa meciul cu Rapid O sa fac o echipa foarte buna Ce se va intampla cu Nistor
ULTIMA ORĂ
Ioan Ovidiu Sabău în timpul meciului U Cluj - Rapid 0-0. Foto: Sport Pictures

Sabău a apreciat că rezultatul de egalitate din acest meci de pe Cluj Arena, scor 0-0, este unul echitabil și s-a declarat mulțumit în principiu de modul în care a evoluat echipa sa, dar și de faptul că are de ceva timp la dispoziție mai multe soluții la nivel de lot, în special când vine vorba despre apărare.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, foarte optimist după U Cluj – Rapid 0-0

În această notă, antrenorul „șepcilor roșii” s-a arătat foarte optimist și cu privire la șansele sale de a construi în scurt timp o nouă echipă bună, așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut. El a vorbit în termeni laudativi despre Omar El Sawy, împrumutat chiar de la Rapid, care însă nu a avut drept de joc în acest meci, și la adresa lui Postolachi, adus de curând de la rivala din oraș, CFR Cluj.

Nu în ultimul rând, Ioan Ovidiu Sabău a fost întrebat și în legătură cu Dan Nistor, cel care cu această ocazie a bifat borna de 490 de meciuri în prima ligă din România, egalându-l astfel din acest punct de vedere pe regretatul Costică Ștefănescu pe locul 2 în acest clasament all-time și venind la doar 25 de meciuri de recordmenul Ionel Dănciulescu. Tehnicianul a transmis cu această ocazie că în continuare experimentantul mijlocaș are statutul de jucător important la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat la finalul meciului

„Sunt mulțumit, un punct important cu un adversar care are calitate. Au fost câteva momente chiar bune de joc, dar acolo în preajma careului multe mingi pierdute, ne-au surprins pe contraatac, un rezultat echitabil, posesia contează mai puțin.

Începem să avem fundașii centrali pregătiți, pot să-i folosesc, știți foarte bine ce probleme am avut, 6 etape în care nu am avut fundași centrali și fundaș dreapta. Eu zic ca o să fac o echipă frumoasă, încet-încet o să fac o echipă bună.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

(n.r. Despre El Sawy) Da, va conta mult, va fi un jucător important pentru noi, îi va motiva și pe ceilalți jucători tineri să se antreneze și mai bine. Mi-a plăcut mult Postolachi, așa cum am văzut azi, se vede că are o anumită experiență, eu cred că va fi un plus pentru noi. Să vedem, e posibil să transform total echipa, ca sistem de joc, așezare, mă gândesc la o altă strategie.

ADVERTISEMENT
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digisport.ro
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău despre Dan Nistor

(n.r. Despre Dan Nistor) E un jucător care a avut puține accidentări, se pregătește foarte bine, bravo lui, felicitări, depinde de el, de cum se comportă, rămâne un jucător important pentru noi. (n.r. Dacă mai vin jucători) În momentul de față nu, nu mai avem loc pe listă de fapt, sunt oricum deja prea mulți (n.r. râde)”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj – Rapid 0-0, la flash-interviu.

Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam...
Fanatik
Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam mai mult. Era o miză importantă”
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra...
Fanatik
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 
Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii,...
Fanatik
Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii, campioni la lovituri de pedeapsă neacordate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș...
iamsport.ro
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș aduce'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!