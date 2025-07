Ioan Ovidiu Sabău, atac la conducere după ce U Cluj a fost eliminată din Conference League: „Explic pentru cine știe să citească”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a fost un monument de dezamăgire după ce U Cluj a fost eliminată din Conference League.

Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit crunt după U Cluj – Ararat-Armenia 1-2: „Cine se pricepe la fotbal vede diferența”

deși a făcut 0-0 în Armenia și a condus cu 1-0 la Sibiu. Ararat-Armenia a reușit să egaleze și să se impună cu 2-1 în extra time. La finalul partidei, Sabău a dat vina pe lipsa investițiilor la club și s-a plâns că a trebuit să folosească jucători care aveau crampe încă din minutul 60.

„Cine se pricepe la fotbal vede diferența. Nu avem încă ritm, sunt jucători care în minutul 60 au crampe. Au venit după o lună de vacanță, iar noi jucăm din trei în trei zile. Nimeni nu ne așteaptă.

O echipă din Conference League joacă acum cu mijlocaș central pe postul de fundaș central și fundaș dreapta cu un alt mijlocaș central… Eu sunt vinovat pentru că nu am fost suficient de convingător.

N-am știut să mă impun când am vrut să explic care va fi situația în acest sezon, după ce sezonul trecut jucătorii și-au depășit limitele. Trebuia să aducem jucători cu un plus de calitate. Am început pregătirea fără 8-9 jucători, au venit pe rând, nepregătiți.

Lukic, în minutul 60, nu mai putea juca din cauza crampelor. Când ai un adversar care are o viteză în plus, ține de minge, e dinamic… Am avut ocazia să facem 2-0, dar apoi am fost dominați. În campionat punem presiune, nu lăsăm adversarul să construiască, controlăm jocul.

Când vine vorba de transferuri, prima variantă a căzut, a doua la fel, a treia la fel, și am ajuns la a patra sau a cincea variantă. Primele variante aveau calitate, dar costurile erau prea mari pentru clubul nostru, se pare. Așa cum a spus și domnul președinte, nu ne putem permite investiții mari.

Dar așteptările sunt mari, ați văzut și în tribune, suporterii au plecat dezamăgiți. Ei nu cunosc toate detaliile, ei vor doar să vadă că jucăm fotbal. Nu au de unde să știe ce e în spate. Încercăm să explicăm, dar doar printre rânduri, pentru cine știe să citească… dar e destul de greu.

Jos pălăria în fața unor astfel de oameni! Anul acesta ei au demonstrat că sunt peste noi ca susținere și implicare. Trebuie să echilibrăm balanța. Eu cred în valoare, în muncă, în jucători implicați.

Când am plecat de acasă la 14 ani am muncit, m-am sacrificat. Am știut să dau totul pe teren, nu mi-am bătut joc de oamenii care au venit la stadion. E nevoie de timp, dar asta nu înseamnă că avem o garanție că vom trece peste acest moment.

Să vedem cum se adaptează noii jucători, dacă sunt de nivelul nostru. Să vedem cât timp avem. Pentru mine e din ce în ce mai complicat, nu vreau să vând iluzii”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj – Ararat-Armenia 1-2.

„E mult de spus și nu vreau să fie interpretat greșit”

„Mi-e foarte greu să gestionez aceste momente. Adversarii au arătat mult mai bine decât noi. În acest campionat arătăm slab. E mult de spus și nu vreau să fie interpretat greșit.

Sunt multe lucruri… Am pierdut acum, sunt și supărat. Să spun anumite lucruri despre fotbalul românesc… Să vedem ce jucători pot recupera. Chipciu, sper să nu-l forțez și să se accidenteze. Cristea, Cordea… La mijloc, să zicem că mă descurc. Thiam a jucat puțin, Macalou la fel. E complicat.

A fost o săptămână foarte grea, am pierdut și la Craiova. U Cluj nu a arătat așa anul trecut, acum au altă stare de spirit, altă implicare.

Play-off? E încă departe, încă se joacă. Mai sunt multe meciuri, lucrurile se mai pot așeza. Să vedem când vor putea jucătorii să alerge, să se simtă bine pe teren. Cred că vom putea arăta mai bine.

Nu avem foarte mulți jucători, dar suntem în cupele europene. Am crezut că ne vom descurca, că până la urmă ne va ieși.

E o experiență, și pentru mine ca antrenor. Să vedem dacă putem să ne fixăm alte obiective. Oamenii se satură dacă nu avem rezultate, nu pot să aibă răbdare la nesfârșit.

Antrenorul e cel care răspunde. Jucătorii erau foarte afectați, și-au dorit foarte mult. Nu mi-am permis niciun reproș. După meci i-am felicitat imediat. Pregătirea fizică este principala problemă. Sunt jucători care au venit prea târziu. E nevoie de timp, nu au încă ritm”, a adăugat antrenorul „șepcilor roșii”.