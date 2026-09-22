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Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a vorbit despre debutul oficial al lui Gică Hagi (61 de ani) în acest al doilea său mandat pe banca naționalei României, reprezentat de meciul Suedia – România de vineri seară din startul campaniei de Liga Națiunilor. Întrebat în legătură cu echipa nordică, antrenorul de la Farul Constanța a apreciat că este vorba despre un adversar foarte puternic pentru „tricolori”.

Ioan Ovidiu Sabău, avertisment pentru Gică Hagi înainte de Suedia – România, debutul din Liga Națiunilor

Astfel, a opinat că în principiu va fi destul de dificil ca naționala noastră să obțină un rezultat pozitiv în această partidă, cu un amendament important însă. „(n.r. Care sunt pericolele reprezentate de Suedia?) Păi, toţi (n.r. jucătorii). Joacă la un nivel foarte înalt. Nu ştiu ce pot să zic, majoritatea celor de la Suedia joacă la un nivel foarte înalt şi noi trebuie să ne facem jocul, să intrăm cu încredere, să jucăm ceea ce ştim şi va fi bine”, a spus , potrivit

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Ioan Ovidiu Sabău susține discursul extrem de optimist al lui Gică Hagi

Pe de altă parte însă, fostul internațional român a punctat și că a procedat totuși corect atunci când s-a arătat foarte optimist în perspectiva acestor meciuri și totodată foarte încrezător în calitatea individuală a jucătorilor din naționala României: „Cred că trebuie să avem încredere, să lăsăm deoparte ceea ce s-a întâmplat, pentru că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reuşit să ne calificăm la Mondial. Dar trebuie să închidem capitolul acesta acum, pentru că trebuie să o luăm ca şi cum ar fi un nou început pentru noi.

Trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate şi, cel mai important, este un grup foarte unit. Ne cunoaştem de foarte mult timp şi cred că asta e cel mai important: să avem încredere în noi, pentru că avem calităţi importante.

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E important că Hagi spune că da, se poate. Vă daţi seama cât de important este? Cum ar fi fost să spună: ‘Nu, nu se poate?’. Este important, este un impuls şi pentru noi, ca jucători, şi ne motivează pe zi ce trece. În fiecare zi avem câteva fraze prinse acolo, pe perete, la care ne uităm şi care ne motivează”.