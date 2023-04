Ioan Ovidiu Sabău țintește finala Cupei României Betano: „E important pentru club și pentru suporteri!”

Tehnicianul „șepcilor roșii” este mulțumit de elevii săi, pe care i-a lăudat, pentru că au reușit să întoarcă scorul, deși la un moment dat Hermannstadt părea că este în control total al jocului.

Ioan Ovidiu Sabău, bucuros după Hermannstadt – U Cluj 1-2

Ioan Ovidiu Sabău a fost bucuros după ce să se califice în semifinalele Cupei României Betano, în urma victoriei cu Hermannstadt, scor 2-1: „Am jucat bine de am reușit să revenim, am controlat jocul și în prima repriză.

Am avut răbdare, nu ne-am panicat, am fost foarte încrezători și în a doua repriză. Am făcut niște schimbări, mi-era teamă să nu se reaccidenteze Nistor, iar cu acele intrări și cu Alex Chipciu, care intră mereu motivat, am reușit să egalăm.

Introducerea lui Thiam a fost bună, l-am recuperat și pe el, iar el când e în zonă centrală, face diferența de fiecare dată. Eu cred că jucătorii au fost foarte inspirați, determinați și au avut încredere că pot întoarce rezultatul”.

Hermannstadt a deschis scorul în prima repriză prin Baba Alhassan, în minutul 41. Universitatea Cluj a egalat după golul înscris de Alex Chipciu, în minutul 55, iar golul victoriei a fost marcat de Mamadou Thiam în minutul 77.

„Ne dorim să jucăm finala!”

„Noi credem, ne pregătim, ne dorim să câștigăm următorul joc și ne dorim să jucăm finala, mai ales că se joacă aici. E important pentru ce înseamnă clubul nostru, pentru suporterii noștri.

E mai ușor pentru mine, sigur, ne bucurăm cât trebuie, vom intra în cantonament și trebuie să pregătim foarte bine jocul de sâmbătă”, a .

„Pentru mine, jocul cu FC U Craiova de sâmbătă este mai important decât meciul de astăzi, pentru că ne luptăm să evităm retrogradarea”, a mai spus antrenorul Universității Cluj.

În urma calificării în semifinalele Cupei României Betano, Universitatea Cluj o va înfrunta pe UTA, care a reușit să treacă de FC U Craiova. Unicul gol marcat de echipa lui Laszlo Balint a fost înscris de Virgiliu Postolachi, în minutul 16.

