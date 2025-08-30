Sport

Ioan Ovidiu Sabău cere înlocuitor pentru Thiam, plecat la FCSB: „Îi lipsește încrederea. S-a sufocat în unele momente”

Ioan Ovidiu Sabău a tras concluziile după victoria cu Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB.
Daniel Işvanca
30.08.2025 | 23:13
Ioan Ovidiu Sabau cere inlocuitor pentru Thiam plecat la FCSB Ii lipseste increderea Sa sufocat in unele momente
ULTIMA ORĂ
Ioan Ovidiu Sabău cere atacant după jocul cu Unirea Slobozia FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a ajuns la trei victorii în actuala ediție de campionat, după succesul cu 1-0 pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Gruparea antrenată de Ioan Ovidiu Sabău caută înlocuitor pentru Mamadou Thiam, cumpărat definitiv acum două săptămâni de FCSB.

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj, în căutarea unui atacant

După eșecul suferit pe teren propriu cu Dinamo, Universitatea Cluj a obținut o victorie chinuită pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în cadrul etapei a opta din SuperLiga României. Gruparea antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a simțit din plin lipsa unui vârf de careu, în stilul lui Thiam.

Plecat la FCSB acum aproximativ două săptămâni, Mamadou Thiam a lăsat un gol în atacul celor de la U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău l-a aruncat din primul minut în luptă pe Atanas Trică, iar acesta a pasat decisiv la unicul gol al partidei, reușit de Dan Nistor.

ADVERTISEMENT

După fluierul final, antrenorul „șepcilor roșii” a vorbit despre jocul echipei sale, dar a scos în evidență și problema atacantului, precizând că cei din conducere și-au luat angajamentul de a aduce un nou vârf care să suplinească plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB.

„Un teren greu, a fost foarte cald. O victorie care ne dă încredere, stare bună atunci când începem săptămâna viitoare antrenamentele. Avem de lucrat la ce înseamnă încrederea, asumarea în anumite zone. Atunci când pierzi intervine crisparea, teama de a nu greși. Astea se rezolvă atunci când ești dispus să înveți, putem progresa.

ADVERTISEMENT
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Digi24.ro
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară

Gertmonas e unul dintre primii portari din campionat, dar ești forțat de regulă. Astăzi a intrat Trică, s-a bătut destul de mult cu adversarii, dar e tânăr. Dacă își dorește să ajungă fotbalist, noi suntem aici să-l ajutăm să crească. A avut câteva momente în care putea să plece pe mingile deviate. Se vede că îi lipsește încrederea, ritmul, s-a sufocat în unele momente”.

ADVERTISEMENT
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au...
Digisport.ro
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit

Ioan Ovidiu Sabău: „Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid”

„Atunci când jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere, se creează niște automatisme. Trebuie să fim mai rapizi când trebuie să pasăm. Mai există momente în care suntem crispați, dar eu sunt mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători. Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid.

Cei din conducere se preocupă să mai găsească un atacant. Am considerat că trebuie să mai căutăm un jucător de careu. Vreau să felicit antrenorii celor două echipe (n.r. FCSB și Universitatea Craiova), ne reprezintă, fac cinste fotbalului românesc și le doresc succes. Nu va fi ușor, dar este o experiență pentru ambele echipe”, a declarat antrenorul celor de la U Cluj, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Mutare importantă realizată de echipa lui Edi...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Mutare importantă realizată de echipa lui Edi Iordănescu
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în...
Fanatik
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
Dennis Man, schimbat din nou la pauză la PSV! Cum s-a descurcat internaționalul...
Fanatik
Dennis Man, schimbat din nou la pauză la PSV! Cum s-a descurcat internaționalul român și ce notă a primit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV'...
iamsport.ro
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV' cu Gigi Becali! Ce a putut să îi facă unui 'călugăr bolnav de 80 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!