Ioan Ovidiu Sabău cere înlocuitor pentru Thiam, plecat la FCSB: „Îi lipsește încrederea. S-a sufocat în unele momente”

Universitatea Cluj a ajuns la trei victorii în actuala ediție de campionat, după . Gruparea antrenată de Ioan Ovidiu Sabău caută înlocuitor pentru Mamadou Thiam, cumpărat definitiv acum două săptămâni de FCSB.

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj, în căutarea unui atacant

După eșecul suferit pe teren propriu cu Dinamo, Universitatea Cluj a obținut o victorie chinuită pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în cadrul etapei a opta din SuperLiga României. Gruparea antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a simțit din plin lipsa unui vârf de careu, în stilul lui Thiam.

a lăsat un gol în atacul celor de la U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău l-a aruncat din primul minut în luptă pe Atanas Trică, iar acesta a pasat decisiv la unicul gol al partidei, .

ADVERTISEMENT

După fluierul final, antrenorul „șepcilor roșii” a vorbit despre jocul echipei sale, dar a scos în evidență și problema atacantului, precizând că cei din conducere și-au luat angajamentul de a aduce un nou vârf care să suplinească plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB.

„Un teren greu, a fost foarte cald. O victorie care ne dă încredere, stare bună atunci când începem săptămâna viitoare antrenamentele. Avem de lucrat la ce înseamnă încrederea, asumarea în anumite zone. Atunci când pierzi intervine crisparea, teama de a nu greși. Astea se rezolvă atunci când ești dispus să înveți, putem progresa.

ADVERTISEMENT

Gertmonas e unul dintre primii portari din campionat, dar ești forțat de regulă. Astăzi a intrat Trică, s-a bătut destul de mult cu adversarii, dar e tânăr. Dacă își dorește să ajungă fotbalist, noi suntem aici să-l ajutăm să crească. A avut câteva momente în care putea să plece pe mingile deviate. Se vede că îi lipsește încrederea, ritmul, s-a sufocat în unele momente”.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău: „Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid”

„Atunci când jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere, se creează niște automatisme. Trebuie să fim mai rapizi când trebuie să pasăm. Mai există momente în care suntem crispați, dar eu sunt mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători. Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid.

Cei din conducere se preocupă să mai găsească un atacant. Am considerat că trebuie să mai căutăm un jucător de careu. Vreau să felicit antrenorii celor două echipe (n.r. FCSB și Universitatea Craiova), ne reprezintă, fac cinste fotbalului românesc și le doresc succes. Nu va fi ușor, dar este o experiență pentru ambele echipe”, a declarat antrenorul celor de la U Cluj, potrivit .