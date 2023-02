Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit după FC U Craiova – U Cluj 5-0: „E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor”

Antrenorul „șepcilor roșii” consideră că jucătorii săi au intrat prea relaxați în meci, iar adversarii au profitat din plin de greșelile colective.

Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit după FC U Craiova – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a fost dezamăgit după înfrângerea categorică suferită de , scor 0-5: „Am fost de nerecunoscut. Am avut două jocuri foarte bune cu Voluntari și Rapid, iar azi am fost de nerecunoscut.

Nu poți să te prezinți atât de slab, să analizăm ce s-a întâmplat, să vedem unde am greșit, eu în primul rând și cum am pierdut acest joc.

Am pierdut prea ușor mingea, repet, la cald e greu să fac o analiză, pentru că nu am avut curaj să ieșim la joc, nu am avut răbdare să ținem de minge. Am fost timorați, timizi, chiar eram curios să văd cum arătam în primul meci din deplasare.

Trebuie să nu uităm meciul ăsta ca să putem să înțelegem de ce am jucat atât de modest. Am acceptat ca atacantul să preia și să finalizeze lejer, fără să punem presiune pe atacanți”.

„E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor”

„Eu am în continuare o impresie bună despre jucători, îi văd afectați, trebuie să ne pregătim foarte bine, să fim foarte concentrați la ce avem de făcut, să pregătim următorul joc cu Mioveni.

Cred că cei de la Craiova sunt peste noi, dar noi putem compensa prin o atitudine bună, printr-o disciplină tactică. Am încredere că nu vom retrograda, dar trebuie să schimbăm ceva”, a .

„N-ai voie să permiți unui adversar să joace cu atâta lejeritate, să joace din una, două atingeri. Trebuie să ai ambiție ca jucător, să nu te lași dominat de adversar. Azi am fost slabi.

E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor. Trebuie să ne revenim, să îi facem să aibă încredere în ei, pentru că nu asta e echipa pe care am antrenat-o”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.

„Vreau să felicit adversarii, pentru că au arătat ca o echipă adevărată. Îmi pare rău pentru noi, am intrat prea lejeri pe teren, am lăsat adversarul să joace.

Eu cred că am arătat în primele două meiciuri ca o echipă bună a campionatului. Când joci cu o echipă care au jucători de valoare în față și îi lași să joace și te domină, sigur apar oportunități pentru a marca.

Nu am reușit să ieșim cu mingea la picior, nu știu de ce am jucat atât de slab în seara asta. Părerea mea e că o să fie 6-7 echipe care o să se bată pentru menținerea în prima ligă.

E urât să joci fără spectatori, pentru că e un stadion frumos, au o bază foarte frumoasă și e păcat pentru ei să joace fără fani.

Nu știu dacă mai e vreun meci simplu, toate meciurile se vor fi de care pe care, sper să ne trezim după acest duș rece și să reușim să ne menținem în prima ligă”, a spus și Andrei Miron, fundașul lui U Cluj.