Ioan Ovidiu Sabău, dezgustat după incidentele din Universitatea Craiova – „U” Cluj 1-0: „Eu nu pot răspunde cu aceeași monedă”

Craiovenii au păstrat cele trei puncte în Bănie, după ce unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Mitriță dintr-o lovitură de pedeapsă. La finalul partidei, spiritele s-au încins după ce ardelenii au fost indignați de comportamentul grotesc al lui Sorin Cârțu. Ioan Ovidiu Sabău a fost dezgustat de incidentele care au avut loc la pauza și la finalul partidei

Meciul dintre Universitatea Craiova și „U” Cluj a oferit un spectacol pe teren, în ciuda lipsei numărului foarte mare de goluri marcate. Singurul gol din meci a fost marcat dintr-o „lovitură de la 11 metri”, însă partida a fost plină de ocazii de poartă.

Craiova și „U” Cluj sunt două echipe cărora le place jocul ofensiv, iar acest lucru nu putea să ofere decât un spectacol memorabil. Însă, ceea ce s-a întâmplat la pauză, dar și la finalul partidei, nu este demn să se întâmple pe un teren de fotbal.

Ioan Ovidiu Sabău, la rândul său, s-a arătat dezgustat de acest tip de comporatment.

„Nu are rost să intru în detalii. Sunt observatori, sunt oameni care au asistat, dar n-o să spună nimic. Punem batista pe țambal și mergem înainte. Dacă unul dintre ei are curajul să spună ceva, îl desființează.

Nu am apucat să am un dialog cu el (n.r. – cu Sorin Cârțu), doar atât mi-am permis să-i spun, că nu e corect ceea ce face. Ce am auzit după aceea nici nu vreau să relatez. Îl respect foarte mult pe Mirel, un băiat educat, cu bun simț, la fel și stafful lui. Îl felicit pentru victorie, cel mai important aspect”, a spus Sabău, pe scurt, despre conflictul cu Sorin Cârțu.

Ioan Ovidiu Sabău: „Pe mine nu mă sună nimeni în fiecare zi să fac circ prin presă”

„În schimb, sunt niște lucruri despre care este mai bine să nu vorbesc, pentru că nu pot să răspund cu aceeași monedă. Pe mine nu mă sună nimeni toată ziua, în fiecare zi, să fac circ prin presă și atunci acești oameni povestesc tot felul de lucruri despre tine.

Au posibilitatea să-și exprime în fiecare zi punctul de vedere și chiar, de multe ori, cu tentă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după care a continuat să vorbească despre meciul echipei sale:

„Vreau să-mi felicit jucătorii, un meci spectaculos, ocazii și de o parte și de cealaltă, mă bucur că s-a întors Mirel în fotbalul românesc. Echipa lui arată foarte bine. România are nevoie de astfel de antrenori valoroși”, a adăugat tehnicianul ardelenilor.