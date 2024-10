U Cluj s-a distanțat în fruntea clasamentului din SuperLiga. „Șepcile roșii” , în cadrul etapei cu numărul 13. Liderul i-a produs prima înfrângere a sezonului formației pregătite de Dorinel Munteanu. Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.

Ioan Ovidiu Sabău, discurs ambițios după U Cluj – Oțelul 2-0: „Am arătat ca o echipă de pe primul loc”

U Cluj a deschis scorul în startul reprizei secunde prin Dan Nistor. „Veteranul” echipei din Ardeal a punctat . Avantajul gazdelor a fost dublat de Mamadou Thiam.

„Avem jucători care au valoare, jucătorii sunt foarte bine pregătiți fizic. Venim după o perioadă în care nu am arătat foarte bine ca joc. Începusem să ne pierdem un pic încrederea, iar jocul acesta a fost exact ce trebuia.

Foarte bine pregătit, o stare bună, concentrați, bine organizați și defensiv, și ofensiv. Prima repriză a fost mai modestă, chiar dacă în unele momente am avut oarecare control, posesie. În a doua repriză am împins bine jocul pe benzi, am jucat destul de repede în zona centrală, una-două atingeri, am surprins. E o victorie muncită, vreau să-i felicit pe jucători. O victorie meritată.

Schimbările dau randament când jucătorii intră cum trebuie. Tu ai o logică, te gândești ce să faci bine în momentul în care lucrurile nu funcționează. Dacă jucătorii intră bine, atunci antrenorul e inspirat și invers. Eu cred că am arătat bine. Am vrut să ne luăm o revanșă de la ultimele două meciuri cu ei. Am arătat ca o echipă de pe primul loc”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit obiectivul lui U Cluj: „Ne-am asumat”

U Cluj nu mai poate pierde primul loc după finalul etapei a 13-a din SuperLiga. „Studenții” au 26 de puncte după 13 etape, la 6 puncte de locul 2 ocupat de Universitatea Craiova, care are un meci în minus. Sabău a anunțat că, deocamdată, obiectivul clubului este calificarea în play-off.

„Nu știu dacă arătăm ca o echipă mare, dar arătăm ca o echipă foarte bună. În momentul de față dominăm. Suntem pe primul loc de 5-6 etape. Înseamnă că jucătorii au calitate, pot mult mai mult.

Obiectivul este play-off-ul, luăm meci cu meci, obiectivul este asumat de noi, nu trebuie să ne ascundem. Ăsta e obiectivul și trebuie să ne luptăm pentru el. Lucrurile funcționează, lucrurile merg bine.

Mă doare și îmi pare rău că nu poți să-i mulțumesc pe toți, că nu joacă, dar rezultatul, situația se schimbă. Mă uit la fețele lor, la tristețea lor. N-ai cum, este imposibil. Îmi pare rău că nu le pot da la toți minute să joace”, a mai spus Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat o nouă investiție la U Cluj: „În primăvară vom reuși”

Dorinel Munteanu s-a plâns de condițiile pe care le are la Oțelul Galați la finalul meciului cu U Cluj. La polul opus, Ioan Ovidiu Sabău susține că are condiții excelente pe Cluj Arena. Din primăvară, „sepcile roșii” vor avea un nou teren de antrenament.

„Tot respectul, e un băiat care muncește (n.r. Dorinel Munteanu), așa cum a fost ca jucător. Echipa este foarte bine pregătită, disciplinată. Avem condiții foarte bune la U Cluj, terenul de joc arată bine și va arăta mai bine. Ne orientăm să facem teren de antrenament. În primăvară vom reuși și acest obiectiv foarte important pentru prima echipă.

Vorbim despre un teren foarte bun de iarbă pentru atunci când vine înghețul, iarna. Echipa a crescut foarte mult ca nivel, ca investiții. Așteptările sunt altele, suporterii vor altceva de la noi. I-am făcut să spere, noi suntem vinovați”, au fost cuvintele lui Ioan Ovidiu Sabău.