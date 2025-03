Ioan Ovidiu Sabău, discurs categoric după Farul – U Cluj 1-1: „Dacă nu faci față, du-te și fă altă meserie”

Thiam a deschis scorul în prima repriză după o degringoladă în apărarea „marinarilor”, iar Ioan Ovidiu Sabău nu a fost mulțumit de prestația echipei sale în cea de-a doua repriză și crede că fotbaliștii săi ar trebui să-și asume mai multe și să joace cu mai mult curaj.

Ioan Ovidiu Sabău cere caracter de la fotbaliștii săi după Farul – U Cluj 1-1: „Nu trebuie să te ascunzi de joc”

Universitatea Cluj este una dintre revelațiile acestui sezon de SuperLiga României. „Șepcile” roșii au stat timp de multe etape în fruntea clasamentului, iar după primele 30 de etape și-au asigurat cel puțin locul 4. Ioan Ovidiu Sabău încearcă din răsputeri să le inducă elevilor săi o mentalitate de campioni, însă este o misiune foarte grea având în vedere că echipa nu este o obișnuită a luptei pentru campionat.

Deși în componența sa, „U” Cluj are fotbaliști experimentați precum Nistor sau Chipciu, antrenorul ardelenilor este de părere că mulți dintre jucători nu își asumă să joace anumite faze și intră în teren cu prea puțin curaj:

„Trebuia să jucăm cu mai mult curaj în careu. Am avut ocazii prin Simion, prin Thiam, puteam să majorăm scorul. A doua repriză nu am mai avut curajul să jucăm. Au venit peste noi și s-a văzut calitate în jucătorii Farului. Sunt capabili să joace rapid, să schimbe direcția de atac. Când sunt lăsați, îți pot da gol din jumătate de ocazie, așa cum a dat Alibec.

Pe mine mă deranjează lipsa curajului. Ce ai de pierdut? Te-ai calificat în play-off, nu trebuie să te ascunzi de joc! Mereu îi încurajez să aibă mai multă încredere în joc. Noi știm să ținem posesia, să punem în dificultate adversarul, dar în a doua repriză nu am mai găsit soluții. N-am mai alergat destul, am pierdut poziția în teren, am făcut greșeli. Puteam chiar să pierdem jocul. Continuăm să învățăm, am arătat atitudine. Oscilăm între evoluții bune și rele”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru

Ioan Ovidiu Sabău: „Dacă nu faci față, poți să faci altă meserie”

Întrebat dacă există posibilitatea ca fotbaliștii săi să se complacă în simpla performanță a accesării play-off-ului, Ioan Ovidiu Sabău și-a expus clar opinia și obiectivul pe care îl are în acest sezon:

Cum să nu existe presiune? E un joc oficial! Nu faci față la presiune, poți să faci altă meserie. Trebuie să îți asumi, să ai curaj. Asta mă deranjeaza! Puteam mai mult!

E ok ce am realizat până acum, dar toți ne dorim mai mult. Trebuie să arătăm mult mai bine! Depinde doar de noi. Meciurile sunt tari, cu public numeros. Sunt meciuri adevărate, cu miză, unde poți să crești ca jucător. Dacă vrei să crești nivelul, să setezi noi obiective anul viitor, trebuie să joci în play-off. Noi ne-am fixat un obiectiv, al nostru, să terminăm în primele trei, ar fi o performanță deosebită”, a explicat antrenorul ardelenilor.