Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „A intervenit presiunea”. Ce le-a transmis suporterilor care visează la titlu

Partida dintre U Cluj și Universitatea Craiova, din runda cu numărul 10 a SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. și au fost egalați în minutul 68.

Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Jucătorii sunt foarte supărați”

După , Ioan Ovidiu Sabău a analizat jocul elevilor săi împotriva Universității Craiova și consideră că aceștia au făcut pasul în spate în repriza secundă.

„O primă repriză bună făcută de noi, am jucat repede. Am împins mai ales în partea dreaptă, unde știam că Mitriță nu vine defensiv. Am schimbat direcția de atac, am venit cu combinații. I-am pus în dificultate atunci când am jucat repede.

Am avut situații să facem și 2-0. În a doua repriză nu am mai ținut mingea, mișcarea foarte puțină a jucătorilor. Am făcut greșeli, am început ușor să scădem intensitatea. Teama, nu e ușor, sunt 9 meciuri, am jucat cu Craiova, o echipă care te poate pune în dificultate.

Dacă noi reușeam să ținem mai mult de minge, să pierdem puține mingi și să nu facem atât de mare efort, sigur puteam câștiga. Atunci când te retragi, ei au jucători de calitate și pot profita.

Jucătorii sunt foarte supărați, triști. Dacă arătam și a doua repriză ca și prima, trebuia să câștigăm. Azi trebuia să fim la fel ca și în meciul cu Rapid. Sunt multe motive pentru care nu am reușit să ținem mingea, ce s-a întâmplat. Sunt multe cauze, analizăm.

Am jucat și acasă, cu un adversar care a lăsat spații. Intervine și presiunea, ești acolo pe primul loc”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj pentru suporterii lui U Cluj după remiza cu Universitatea Craiova

Antrenorul „șepcilor roșii” le-a transmis un mesaj suporterilor care visează la câștigarea campionatului după acest început bun de sezon.

„Mă bucur foarte mult că fanilor le-am dat speranțe prin felul nostru de a fi. Pe acești jucători îi consider deosebiți. Am ajuns pe primul loc, așteptările sunt firești și normale. Îmi place presiunea, vreau să o simtă și ei.

Trebuie să ne pregătim în continuare foarte bine. Să mergem la Iași, să venim cu puncte”, a mai declarat Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1.

Situația din clasament după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

După victoria din etapa cu numărul 10, jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău s-au distanțat în fruntea clasamentului din SuperLiga, având 22 de puncte acumulate. Următorul meci al ardelenilor va fi pe terenul celor de la Poli Iași.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se situează pe poziția a patra. Oltenii sunt la 6 puncte de liderul U Cluj și etapa viitoare vor primi vizita Unirii Slobozia.