Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat!

Ioan Ovidiu Sabău a explicat de ce a vrut să demisioneze de la U Cluj. Care a fost motivul pentru care experimentul antrenor a decis să rămână la „șepcile roșii”.
Iulian Stoica
11.10.2025 | 18:24
Ioan Ovidiu Sabau explicatii dupa ce a vrut sa demisioneze de la U Cluj Ma simteam vinovat
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj. Sursă foto: sportpictures

În urma înfrângerii cu Csikszereda, din etapa a 12-a, Ioan Ovidiu Sabău a fost la un pas să își rezilieze contractul cu Universitatea Cluj. La o săptămână după ce s-a răzgândit, tehnicianul a explicat de ce s-a gândit la această opțiune.

Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit după rezultatele din acest sezon

Ioan Ovidiu Sabău a fost întors, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, de conducere din drumul către a-și rezilia contractul cu Universitatea Cluj.

Tehnicianul a explicat, o săptămână mai târziu, că mai mulți jucători importanți au părăsit echipa, iar rezultatele au întârziat să apară. În urma formei slabe, Ioan Ovidiu Sabău a mărturisit că s-a simțit vinovat și a vrut să plece, asta din respect pentru suporterii clujeni.

„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească.

Dar trebuie să găsim soluții. Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.

Pe ce loc se află U Cluj

După primele 12 etape disputate în SuperLiga, U Cluj se află pe treapta a 10-a din clasament, cu 14 puncte acumulate. Bilanțul elevilor lui Ioan Ovidiu Sabău nu este unul îmbucurător, acesta fiind alcătuit din 3 victorii, 5 remize și 4 înfrângeri.

Obiectivul formației din Cluj este o clasare în primele 6 la finalul sezonului regulat. După primele 12 meciuri disputate, „studenții” se află la o distanță de 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Unirea Slobozia.

Ioan Ovidiu Sabău a dus-o pe U Cluj în cupele europene

În urmă cu un sezon, Ioan Ovidiu Sabău făcea o treabă excelentă și reușea să o ducă pe U Cluj pe treapta a 4-a din SuperLiga. Această clasare a făcut ca „șepcile roșii” să participe în preliminariile din UEFA Conference League.

Din nefericire, drumul european a fost destul de scurt. Universitatea Cluj a fost eliminată din turul doi preliminar UEFA Conference League de către Ararat-Armenia.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
