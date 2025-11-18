Ioan Ovidiu Sabău, gata de revenirea în antrenorat: „Sunt pregătit!”. A dezvăluit cel mai tare transfer din SuperLiga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) este liber de contract după despărțirea de U Cluj, care s-a produs la jumătatea lunii octombrie. FANATIK a stat de vorbă cu tehnicianul, care se pregătește deja de revenirea pe banca tehnică.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre revenirea sa în fotbal în această iarnă

Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la U Cluj la jumătatea lunii octombrie. după ardelenii au pierdut cu 0-2 în fața lui FC Botoșani. Ultimul său mandat pe banca „șepcilor roșii” data din 24 august 2023.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă se poate spune că sunt în vacanță, mai degrabă o pauză în care vreau să mă refac și să mă reîncarc cu acea energie pozitivă. Am avut tot felul de stări, te gândești când pleci de undeva ce ai făcut bine, ce trebuia să faci, ca o analiză. Mai ales că eu sunt destul de strict și de pretențios cu mine.

Dar trec și momentele astea și fac parte din viața noastră a antrenorilor. A fost o experiență frumoasă și iau partea bună a lucrurilor și se întâmplă și chestii mai puțin bune. Au fost multe lucruri frumoase și nu am cum să nu le apreciez și să nu mă bucur de ele.

ADVERTISEMENT

Nu numai că am adus U Cluj în cupele europene, dar pe mine m-a încântat că echipa avea identitate, avea un joc spectaculos, domina adversarul, avea posesia și își crea ocazii. Ne fixasem ca obiectiv locurile 7-8 și am terminat în fața lui Dinamo sau Rapid cu jucători care la echipele de unde au venit nu jucau” ,a declarat Ioan Ovidiu Sabău, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a vorbit și despre posibilitatea de a reveni pe banca tehnică. Liber de contract, Sabău a mărturisit că deocamdată nu a avut discuții cu vreun club din SuperLiga, dar este deschis la propuneri.

„Depinde ce oferte vor veni. Și pe U Cluj am preluat-o tot în luna ianuarie și nu a fost deloc ușor. Nu am avut deocamdată discuții. Eu nu am plecat de la Cluj că aveam ceva pregătit. Nu am discutat cu absolut nimeni până acum, dar sigur că vreau să revin și sunt pregătit să preiau un club care un obiectiv și stabilitate. Sunt disponibil”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

ADVERTISEMENT

Cel mai greu moment din cariera lui Ioan Ovidiu Sabău

Cu Sabău la timonă, U Cluj a terminat pe locul 4 în sezonul 2024-2025. „Șepcile roșii” au jucat în preliminariile Conference League,

„Pentru mine a fost riscant să preiau pe U Cluj. A fost o presiune imensă pentru că poți să îți rupi gâtul și să ieși definitiv din fenomen. Să retrogradezi pe U Cluj, cum a fost cazul meu, îți dai seama ce ar fi însemnat pentru mine.

A fost cel mai greu moment din cariera mea de antrenor. Am realizat abia pe parcurs ce răspundere am față de autorități, sponsori și față de suporteri. Îți dai seama ce ar fi însemnat să retrogradez…”, a adăugat Neluțu.

Cum vede lupta la titlu și de ce l-a impresionat Dinamo

Ioan Ovidiu Sabău știe cum e să fii campion. Cel puțin ca jucător. Fostul mijlocaș a luat titlul cu două formații care în acest sezon se bat la locul 1, Dinamo (1990) și Rapid (1999, 2003).

„Pentru campionatul nostru sunt echipe bune. Craiova e foarte bine, Rapid e organizată excelent. Rădoi a plecat, o pierdere pentru Craiova, iar Gâlcă la fel un antrenor foarte bun. Și FCSB intră în cărți, se înjumătățesc punctele, sunt multe meciuri. E foarte puternică pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc și chiar nu-mi fac probleme că nu vor intra în play-off.

Din punctul meu de vedere, Dinamo are cel mai bun lot din prima ligă. Asta văd eu. Sunt foarte competitivi. O echipă în care fiecare jucător știe să joace fotbal și luați individual au foarte multă calitate tehnică. S-a făcut o selecție foarte bună pentru obiectivele lui Dinamo. Au tot ce le trebuie acum.

Gnahore îmi place foarte mult, Boateng, Cîrjan, chiar și Opruț. Musi ca under e la un nivel foarte, foarte bun. Karamoko a intrat și el. A venit din Ungaria unde nici nu juca. Mi se pare un lot foarte echilibrat.

Kopic e un antrenor cu personalitate și folosește metodele potrivite de antrenament pentru că echipa joacă, pasează. Repet, Dinamo mi se pare o echipă care să se bată la campionat. Eu i-am văzut, i-am studiat și au jucători care știu să joace foarte bine.

Nu se bubuie mingea și asta nu se antrenează, trebuie să fie jucătorii capabili să țină de minge, să aibă inteligență și să nu sperie când vine adversarul. Sunt multe lucruri. Atunci când au mingea au curaj de a juca. Cu 2-3 transferuri în iarnă eu cred că pot câștiga titlul. Chiar cred asta”, a continuat Sabău.

Cel mai tare transfer din SuperLiga. Ce spune Sabău de Cristiano Bergodi la U Cluj

Neluțu Sabău nu îi poartă pică lui Cristiano Bergodi, omul care i-a luat locul pe banca tehnică. Ba, mai mult, a avut numai cuvinte de laudă la adresa italianului. În plus, antrenorul în vârstă de 57 de ani laudă

„U Cluj eu cred că poate prinde play-off-ul și am mare încredere. La Botoșani nu cred că se mai pune problema să rateze play-off-ul. Cu 12-13 puncte sunt acolo. Nu ai cum să nu faci 12 puncte din 42 de puncte.

Mai e Farul care se luptă acolo, dar U Cluj e o echipă mai matură, încep să se integreze jucătorii noi care au venit, să se obișnuiască și cu presiunea. Există reacția asta și după venirea noului antrenor.

Toți vor să demonstreze, sunt motivați, atenți la detalii și vor să impresioneze. Am văzut reacția asta. Cristiano Bergodi e un antrenor potrivit și cred că au făcut o alegere bună. Se luptă la play-off cu Farul, FC Argeș, poate UTA.

Vreau să îi felicit pe cei de la U Cluj pentru aducerea lui Răzvan Zamfir. E un transfer foarte bun. U Cluj avea nevoie de un astfel de om, cu atâtea experiență, cunoștințe în Italia, Portugalia, Africa. E un tip care a acumulat foarte multă experiență, are ochi la jucători și omul numai asta a făcut.

S-a ocupat de asta, a învățat foarte multe, a greșit și s-a perfecționat. A fost un pion important la CFR Cluj și mulți jucători au venit prin el. Răzvan Zamfir chiar se pricepe la fotbal și sigur că trebuie să îi dai omului ce merită. E ca un transfer reușit. Conducerea a fost foarte inspirată. Am fost și eu întrebat când eram acolo. Sunt niște discuții mai vechi”, a conchis Ioan Ovidiu Sabău.