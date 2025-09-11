Ioan Ovidiu Sabău, în culmea fericirii după noua investiție de la ”U” Cluj: „Eu, ca antrenor, aveam nevoie de asta!”. Cum a comentat situația lui Blănuță din Ucraina

Imediat după acțiunea echipei naționale, ”U” Cluj și Rapid reaprind scânteia în SuperLiga României. Giuleștenii vin pe Cluj Arena, acolo unde „șepcile roșii” vor să le provoace primul eșec din acest sezon. Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat extrem de încântat de investiția făcută de club pentru terenul pe care ardelenii își vor desfășuara antrenamentele.

Ioan Ovidiu Sabău, entuziasmat de noul teren de antrenament al lui ”U” Cluj

Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Radu Constantea și conducerea Universității Cluj, au investit într-un nou teren de antrenament de care Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat extrem de încântat la conferința de presă premergătoare partidei cu Rapid:

„Terenul e foarte bun, va arăta foarte, foarte bine. E o investiție foarte importantă de care aveam nevoie. Clubul a făcut cea mai importantă investiție. Fiind teren nou, e normal un pic să se rupă. Nu s-a întâmplat absolut nimic rău cu el, eu am zis să-i dăm o pauză, dar de săptămâna viitoare ne vom antrena în condiții foarte bune. Arată ca terenul de joc. Mii de mulțumiri UBB-ului! Eu ca antrenor aveam nevoie de această investiție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă

Va debuta Postolachi în meciul cu Rapid? Ioan Ovidiu Sabău a dat răspunsul

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că își dorește ca noul atacant al „șepcilor roșii” să fie 100% pentru meciul cu Rapid:

„Jucătorii care au fost la națională au venit cu anumite probleme din punct de vedere fizic, nerefăcuți. Nu va fi ușor să intre mâine. Mă bazez în principal pe cei ce i-am avut la echipă, e mult mai ușor de controlat. Aș greși foarte puțin din moment ce știu cum s-au pregătit.

(n.r. – Va juca Postolachi?) Sper că da. A avut o distanță mică de parcurs. Este un jucător de care aveam nevoie, sper să confirme. Timpul va demonstra dacă am făcut alegerile bune. Eu sunt aici să-l ajut să progreseze și să ne ajute.

Chiar dacă au probleme în defensivă, touși, sunt Rapid, au soluții în echipă. E un club important în care s-a investit foarte mult. Încet, încet, cu investițiile pe care le face domnul Șucu, cred că va deveni o echipă puternică. E o echipă ce își poate propune câștigarea campionatului.

Am avut probleme cu Macalou. Nu s-a realizat transferul său, iar el trebuie să accepte situația. Probabil era ceva de senzație din punct de vedere financiar pentru el, dar trebuie să se antrenze foarte bine și să-și câștige respectul și încrederea mea”, a declarat Ovidiu Sabău înaintea partidei cu Rapid.

Ce părere are Ioan Ovidiu Sabău despre situația lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev

Ioan Ovidiu Sabău l-a avut ca elev pe Vladislav Blănuță pe parcursul sezonului trecut, când tânărul atacant cu origini „de peste Prut” a fost unul dintre jucătorii importanți alături de care „șepcile roșii” au obținut un loc de cupe europene. Tehnicianul lui ”U” a vorbit despre

„(n.r. – Credeți că Blănuță mai poate avea viață la Dinamo Kiev?) Mi-e greu să anticipez, dar este o situație neplăcută. Nu va fi ușor pentru el. Nu știu cât este el de puternic sau dacă va depinde de realizările lui. Dacă va juca foarte bine, dacă va înscrie… nu pot să anticipez, dar nu este o situație deloc bună pentru el”, a explicat Neluțu Sabău.