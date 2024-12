Ioan Ovidiu Sabău, sincer după U Cluj – Petrolul 4-1: „Nu știam dacă am pregătit bine echipa”. Anunț important despre transferuri

Antrenorul „șepcilor roșii” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat, dar și pentru faptul că au demonstrat mult altruism. Tehnicianul își dorește să încheie anul tot cu victorii și tot pe primul loc în clasament.

Ioan Ovidiu Sabău, încântat după U Cluj – Petrolul Ploiești

Ioan Ovidiu Sabău a fost încântat de victoria obținută de , lăudându-și jucătorii pentru felul în care au jucat în fața propriilor fani:

„N-am fost deloc relaxat, poate că am dat impresia că sunt relaxat. Nu știam dacă am pregătit bine echipa, am gestionat bine efortul. Nu pot decât să fiu mândru de ce antrenez.

Îi felicit pe băieți și pe fani pentru că au un super caracter. Veneam după o perioadă slabă, mulți se îndoiau de U Cluj, deși noi am fost în criză doar de rezultate, nu de joc. Sunt și eu mândru de fotbaliștii pe care îi antrenez, absolut de toți.

Blănuță e un atacant de careu, îl ajută mult echipa, el e oportunist, mă bucur pentru Thiam, avea nevoie să înscrie, își pierduse încrederea puțin. Ca atacant, ai nevoie de goluri, sunt foarte importante pentru ei. Mă bucur pentru el, are calitate și va da încredere acest gol pe care l-a dat.

Îl am pe Thiam și la meciul cu Sepsi, sper să nu am jucători accidentați, avem nevoie de toți, contează să fim sănătoși. Revine și Ovidiu Bic, am nevoie de toți în momentul de față. A revenit și Adel, ne simțim bine în momentul de față”.

„Mai avem nevoie de 2-3 transferuri!”

„E o satisfacție că avem rezultate. Nu putem vorbi despre un transfer al lui Thiam, noi suntem echipa de pe primul loc, noi vrem să mai aducem jucători, nu să lăsăm să plece. El până în vară are contract.

Cred că mai avem nevoie de încă 2-3 transferuri, nu avem jucători care să fie în laterale. Avem jucători harnici, disciplinați și uite că sunt rezultate. Avem emoții în continuare la calificare în play-off, cât timp matematic nu suntem calificați, înseamnă că nu e gata”, a .

„Am făcut un meci bun, vrem să încheiăm anul competițional bine, cu capul sus. Avem o grupă ușoară, Austria e o echipă foarte bună, ea e pentru primul loc, dar grupa e ușoară”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.