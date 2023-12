Ioan Ovidiu Sabău, îngândurat după Dinamo – U Cluj 0-1: „Nu am arătat bine!”

Antrenorul „șepcilor roșii” a spus că o cădere fizică reprezintă motivul pentru care echipa sa a început atât de bine confruntarea, marcând devreme prin Dan Nistor, după care jucătorii au scăzut brusc intensitatea, lăsându-i pe „câini” să aibă mai multe acțiuni periculoase.

Ioan Ovidiu Sabău, îngândurat după Dinamo – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău este îngândurat după victoria obținută de și își dorește ca jucătorii săi să fie mult mai concentrați la următoarele partide, recunoscând că aceștia au căzut din punct de vedere fizic:

ADVERTISEMENT

„Am început meciul frumos, pasând bine. Ne-am retras, n-am mai avut curaj să jucăm după gol. Am fost depășiți și fizic și din poziționare. Nu a fost un meci reușit.

Sunt mulțumit de victorie, dar nu suntem încă refăcuți fizic. Dinamo a dominat jocul, dar nu și-a creat multe ocazii. Nu a fost o zi bună din punct de vedere fizic pentru noi”.

ADVERTISEMENT

„Am arătat maturitate!”

„Am arătat maturitate și am arătat că și în astfel de condiții echipa se poate descurca, chiar atunci când nu funcționează practic mai nimic.

Noi am jucat bine, am avut calitate, am arătat bine din punct de vedere fizic, jucătorii au valoare, au experiență. Dacă vom continua cu această stare, învățăm și din acest joc mai puțin reușit”, a .

ADVERTISEMENT

„Nici ei nu erau mulțumiți de cum au arătat astăzi, ceea ce mă bucură. Avea nevoie Nistor de acest gol! Această echipă își va reveni, la Dinamo lipsește ceva, nu fac eu analiză.

Chiar dacă Dinamo este într-o poziție dificilă în clasament, eu consider că are puterea necesară pentru a se salva de la retrogradare în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

E echipa mea de suflet, dar le lipsește ceva, se vede, lipsește încrederea jucătorilor, lipsesc victoriile și lipsesc golurile”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.