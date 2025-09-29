Ioan Ovidiu Sabău, îngrijorat după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Riscăm să pierdem play-off-ul”

Antrenorul „șepcilor roșii” a apreciat că rezultatele sub așteptări, comparativ cu standardele stabilite în sezonul trecut, înregistrate de echipa sa în ultima perioadă pot fi puse într-o anumită măsură și pe seama faptului că jucătorii, și nu numai, resimt în acest punct al stagiunii o oarecare presiune suplimentară generată de spectrul unei posibile ratări a play-off-ului în acest campionat.

Ioan Ovidiu Sabău se teme pentru accederea în play-off după U Cluj – CFR Cluj 2-2

Pe de altă parte însă, el a identificat și câteva aspecte pozitive în jocul formației lui în acest meci. De asemenea, a punctat că știe exact ce are de făcut pentru îmbunătățirea prestației colective în viitorul apropiat. Nu în ultimul rând, Sabău a vorbit și despre problemele medicale resimțite de Alex Chipciu și Dan Nistor cu ocazia acestui

„Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, nu pot să spun că jucătorii nu și-au dorit, chiar am apreciat efortul, faptul că am revenit de la 0-1, am reușit să intrăm cu avantaj de un gol la pauză.

Am reacționat foarte bine. Sigur, au fost și câteva momente, decizii greșite, ne-au prins să avem noi fază fixă și să nu stăm bine. În a doua repriză, trebuia să ținem același ritm, să venim cu centrări, dar nu am mai avut curajul de a juca, eram acolo lângă ei, dar nu am avut acel pressing, eram lângă ei, dar de fapt nu reușeam să recuperăm.

Golul egalizator, iar apoi a fost o automulțumire din partea ambelor echipe. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mult mai mult. Știu ce probleme avem, lucrăm la viteza cu care trebuie să pasăm, să fim mai eficienți în careu. Așteptăm să legăm câteva victorii, am obișnuit fanii cu rezultate, acum riscăm să pierdem play-off-ul, avem puțină încredere, și eu, și ei.

E un punct important, am întâlnit un adversar care se luptă la titlu, am văzut ce jucători au intrat după pauză. (n.r. Despre problemele medicale ale lui Chipciu și Nistor) Mici probleme, vedem mâine. Chipciu a simțit, a cerut schimbare, nu am mai riscat, am decis să-l schimb”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviu după