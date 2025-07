Ioan Ovidiu Sabău, la pământ după eșecul cu Universitatea Craiova: „Ești dezamăgit ca antrenor. Să vedem până unde pot să duc”

Universitatea Cluj a fost aproape de a obține o victorie importantă în Bănie, în ultimul meci al etapei a treia din SuperLiga României. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău , care a întors rezultatul în ultimele minute.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău a răbufnit după Universitatea Craiova – U Cluj 2-1: „Să vedem până unde pot să duc”

Cu câteva zile înaintea returului cu Ararat Armenia, Universitatea Cluj a suferit un eșec dureros în duelul cu . „Șepcile roșii” au condus până în minutul 87, dar oltenii au întors rezultatul.

Ioan Ovidiu Sabău a avut mai multe momente în care și-a pierdut cumpătul, începând de la pauză, când .

ADVERTISEMENT

în minutele de final și a adus o victorie nesperată pentru formația din Bănie. La finalul disputei. Neluțu Sabău a tras concluziile sale despre joc, dar a vorbit și de .

„Cred că am avut 60-65 de minute destul de bune, am fost organizați. Am avut jucători bine organizați, bine așezați în teren. După minutul 60, cu schimbările care au fost și la pauză… Când joci contra unei echipe din play-off nu ai cum să evoluezi fără fundași centrali.

ADVERTISEMENT

Fără stoperi e foarte greu dacă vrei performanță. Au fost jucători care nu au avut acea stare de spirit, nu vreau să-i nominalizez. Ești dezamăgit ca antrenor, sunt multe lucruri care nu-ți convin. Vrei altceva, este o situație pe care trebuie să o gestionez așa cum este ea. Să vedem până unde pot să duc”.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău: „Mi l-aș fi dorit pe Marius Ștefănescu”

„Aș vrea ca jucătorii mei să fie la fel de implicați și responsabili. Toți suntem plătiți, respectați la clubul ăsta și aș vrea să pună pasiune pentru meseria asta. Aș vrea altă stare de spirit, să gestionăm altfel ultimele minute. Mă concentrez să găsesc jucătorii care își doresc să ne califice, să lupte, să alerge.

ADVERTISEMENT

Sper să găsesc jucători motivați, refăcuți, care pot să alerge. Îmi doresc foarte mult o calificare. Sper să fiu inspirat. Mi l-aș fi dorit pe Marius Ștefănescu, dar noi probabil am intrat destul de târziu în această cursă…

Când există concurență e greu să faci față. Astfel de investiții trebuiau poate făcute în urmă cu o lună, două. Jucătorii caută să stea bine din punct de vedere financiar, au mai multe variante. Echipele sunt implicate, există concurență, iar noi nu putem face față la asta în momentul de față”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.