Ioan Ovidiu Sabău, mesaj clar înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: ”Am încheiat. Anul trecut m-am lăsat descoperit”

”Șepcile roșii” i-au prezentat în această săptămână pe Oaidă, luat gratis după ce a reziliat cu Rapid, și pe după despărțirea de vicecampioana țării sale, FC Noah.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre ultimele transferuri înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

În conferința de presă premergătoare meciului U Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a 10-a din SuperLiga, programat duminică, 22 septembrie, de la ora 21:30, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a precizat că nu-și mai dorește alți jucători în acest moment.

”Aveam nevoie de aceste transferuri. Am mai spus-o, anul trecut am făcut eu, în primul rând, niște greșeli, pentru că m-am lăsat descoperit și această echipă a rămas în 7-8 jucători. Atunci când a fost greu, când aveam nevoie de concurență, să mai schimb ceva jucători, nu aveam pe cine.

Și atunci am avut de suferit, am ratat niște obiective. Anul acesta ai nevoie de jucători și ca să crească intensitatea antrenamentelor, ritmul, concurența. Atunci când anumiți jucători nu mai sunt într-o formă așa de bună, să poată fi înlocuiți, dar cu fotbaliști la același nivel. Da, aceștia sunt ultimii doi jucători care sosesc. Am încheiat.

Eventual dacă mai găsim jucători tineri, să îi aducem și să îi integrăm ușor-ușor, dar ca jucători de bază, ne oprim la cele două transferuri și vedem până în iarnă dacă va mai fi nevoie. Nu mi-aș dori să mai aduc, dar să vedem”, a declarat Sabău.

Detalii din interior de la U Cluj

Tehnicianul Universității Cluj a mărturisit că elevii săi sunt ajutați de experți în alimentație și nutriție, iar aceștia răspund pozitiv. Mai mult, jucătorii sunt dornici să-și îmbunătățească partea fizică și rămân de multe ori peste program în sala de forță.

”Încercăm să facem un meniu destul de sănătos. Jucătorii sunt preocupați și de o alimentație mai sănătoasă. Avem și niște oameni din Cluj care mai vin, periodic, să-i învețe, să-i ajute, pentru că e foarte importantă alimentația sănătoasă.

Meniul lor e făcut de medicul echipei, dar de fiecare dată încercăm să-l îmbunătățim. Pentru jucători e foarte important ce mănâncă în fiecare zi. Nu e suficient să mâncăm sănătos doar cu o seară înainte.

Îi văd preocupați să-și îmbunătățească parametrii fizici. Și după antrenament, stau în sala de forță. Avem condiții, e un mare avantaj că avem și stabilitate financiară. Lucrurile merg bine, suntem respectați, apreciați pentru calitatea jocului, s-a vorbit foarte mult de noi.

Acum, e foarte important să gestionăm bine aceste momente și să nu dezamăgim. Se poate întâmpla să pierzi, dar trebuie să avem demnitate și să-i respectăm pe cei care investesc în noi, să ieșim epuizați și să nu avem regrete.

Contează și odihna, și antrenamentele, și grupul. Cele mai importante după părerea mea rămân calitățile lor individuale și valoarea pe care o au jucătorii. Dar le repet mereu că trebuie să arate că au valoare, nu e suficient să spunem că suntem valoroși”, a spus Sabău.

Ce probleme de lot are Sabău

Referitor la partida cu Universitatea Craiova, a dezvăluit că nu-l va avea la dispoziție pe Ovidiu Popescu, suspendat, în timp ce Oaidă și Miranyan sunt în urmă cu pregătirea.

”Ovidiu Popescu e suspendat, în rest nu mai sunt alții. Acum sunt și ceilalți doi care au venit și sunt în urmă cu pregătirea. Oaidă e un câștig pentru noi, dar trebuie să îl aducem la un ritm bun de joc. În rest, nu avem probleme.

Nici eu nu am voie să mă relaxez, să mă admir prea mult, să am o impresie prea bună despre mine. Trebuie să transmit clar de ce au ei nevoie. Câștigăm sau pierdem, trebuie să fim capabili să o luăm de la capăt și să găsim întotdeauna nu vinovați, ci soluții împreună”, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.