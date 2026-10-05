Ioan Ovidiu Sabău, mesaj pentru Gică Hagi după startul catastrofal al României în Liga Națiunilor: „Dincolo de rezultate este un om care își asumă o responsabilitate enormă!”

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Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, s-a pronunțat cu privire la rezultatele obținute de naționala României în UEFA Nations League. Fostul mare internațional, care a evoluat alături de Gică Hagi (61 de ani) atât la Brescia, cât și la echipa națională, a transmis un mesaj celor care l-au criticat pe actualul selecționer.

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Ioan Ovidiu Sabău și-a exprimat dezamăgirea cu privire la rezultatele obținute de echipa națională, dar a subliniat că atacurile la adresa lui sunt nefondate. „M-am gândit mult dacă să scriu despre perioada dificilă prin care trece echipa națională. Nu pentru a apăra pe cineva și nici pentru a spune că rezultatele nu contează. Contează. Și ne dor. Când iubești echipa națională, este firesc să fii dezamăgit, să pui întrebări și să ceri mai mult. Hagi poate fi criticat. Deciziile lui pot fi analizate, iar unele pot fi considerate greșite.

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Dar există o diferență între a critica o decizie și a desființa un om. Dincolo de rezultate este un om care își asumă o responsabilitate enormă, ia decizii sub presiune și trebuie să suporte dezamăgirea unei țări întregi. Și poate că, înainte să judecăm, ar merita să ne întrebăm pentru o clipă: cum ne-am simți dacă am fi în locul lui? Asta nu înseamnă să renunțăm la exigență. Înseamnă doar să nu ne pierdem empatia.

Și mai este ceva important: problemele fotbalului românesc sunt mult mai complexe. Lipsa rezultatelor se vede la mai multe niveluri și este rezultatul unor probleme acumulate în timp: formare, infrastructură, organizare, strategie și multe altele. Nu putem construi un fotbal mai bun dacă, după fiecare rezultat prost, căutăm doar un vinovat. Putem cere rezultate. Putem cere schimbări. Putem critica. Dar putem face toate acestea păstrând respectul și măsura”, a precizat antrenorul Farului pe contul său de Facebook.

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Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău pentru jucătorii naționalei

„Moțul” a dorit să transmită un mesaj și „tricolorilor” după rezultatele extrem de dezamăgitoare din . „Jucătorilor naționalei le-aș spune atât: Nu vi se cere imposibilul. Vi se cere să luptați. Să aveți atitudine în fiecare duel, să vă ajutați unul pe altul, să nu renunțați și să arătați că înțelegeți ce înseamnă tricoul pe care îl purtați. Poate că uneori veți juca bine și veți pierde. Fotbalul este imprevizibil. Dar efortul, curajul, atitudinea și felul în care luptați până la ultima secundă depind de voi.

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La final, indiferent de rezultat, trebuie să puteți privi suporterii în ochi și să știți că ați dat totul pentru România. Pentru că, dincolo de rezultate, de antrenori, de conducători și de critici, naționala aparține tuturor celor care încă mai cred în ea. Și poate că asta ar trebui să nu uităm nici noi: să cerem mai mult, fără să uităm să fim oameni”, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.