Ioan Ovidiu Sabău, mesaj special pentru suporteri după CFR Cluj – U Cluj 2-3: ”De mult așteptau această victorie”

Meciul dintre CFR și Universitatea Cluj a fost unul de poveste. Jucătorii s-au bucurat de un sprijin important din tribune, deși partida s-a jucat pe stadionul ”feroviarilor”. Ioan Ovidiu Sabău a ținut să își laude elevii după fluierul final.

U Cluj, victorie mare în derby-ul cu CFR

CFR Cluj a deschis scorul în derby-ul Clujului după foarfeca lui Adrian Păun, însă „șepcile roșii” au întors rezultatul în partea secundă. Masoero și Dan Nistor au făcut 2-1 pentru U Cluj. ”Feroviarii” au egalat imediat, prin Michael, însă Ovidiu Popescu a dat lovitura de grație în minutul 77 și a adus 3 puncte echipei sale.

La finalul meciului, antrenorul celor de la U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au reușit să revină în partida, deși cei de la CFR Cluj au dominat primele minute ale jocului. Tehnicianul le-a transmis mulțumiri suporterilor, .

Ioan Ovidiu Sabău: ”E o descătușare. Putem arăta ceva”

„Sunt foarte fericit pentru suporteri. Meritau. De mult așteptau această victorie. Știu ce au însemnat înfrângerile din sezonul trecut. Vreau să îi felicit și pe jucători pentru că am reușit să revenim. Încet, încet s-au deblocat și am ajuns la poartă. Am înscris, am primit gol, dar sunt mulțumit.

Deocamdată nu am realizat nimic. Un astfel de joc este însă foarte important pentru imaginea noastră. Sper să o ținem tot așa. E o descătușare. A venit rândul nostru. Am întâlnit o echipă puternică. Pot alcătui două formații fără nicio problemă, însă când toți suntem la un nivel bun, putem arăta ceva.

În comparație cu ce am avut până acum, avem un lot bun. Jucătorii se antrenează foarte bine. E o plăcere să fiu lângă ei. Sper să aibă în continuare această stare psihică. Trebuie să fim umili și să muncim foarte, foarte mult. Avem un meci important la Ploiești”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul derby-ului cu CFR Cluj.

Ce au declarat Dan Nistor și Ovidiu Popescu după victoria din derby: ”Noi, dinozaurii, trebuie să demonstrăm”

Jucătorii celor de la U Cluj au sărbătorit minute în șir împreună cu suporterii victoria cu rivalii de la CFR. Dan Nistor și Ovidiu Popescu le-au mulțumit fanilor pentru tot sprijinul acordat. În plus, cei doi au vorbit despre obiectivele echipei din acest sezon.

„Sunt trei puncte importante. Cred că scorul ar fi putut fi și mai mare. A fost foarte mare presiunea. Încet, formăm o echipă puternică. Suporterilor le facem cadou victoria. Pentru ei am jucat astăzi. Este abia începutul campionatului. Dacă vom fi concentrați și vom asculta ce va spune antrenorul, putem rămâne în top. Ce suporteri avem! Parcă am jucat acasă. Sunt foarte multe pretenții la noi. Noi, dinozaurii, eu și Alex (n.r. Alex Chipciu), trebuie să demonstrăm”, a explicat Dan Nistor la finalul partidei din Gruia.

„A fost un meci greu. Suntem fericiți că am câștigat. Este un derby al orașului. Important e că am luat cele trei puncte. Pe parcurs învăț și cântecele clubului. U Cluj este o echipă de tradiție cu suporteri minunați. Anul acesta sperăm să ne îndeplinim obiectivele. Luăm fiecare meci în parte. Băieții m-au primit foarte bine aici. Suntem un grup foarte unit. Cred că putem să facem o figură frumoasă”, au fost cuvintele lui Ovidiu Popescu de la conferința de presă.

CONFERINTA DE PRESA: IOAN OVIDIU SABAU