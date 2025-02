Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după Oțelul Galați – U Cluj 0-1: „Am fost maturi!”

Antrenorul „șepcilor roșii” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat, bucurându-se de faptul că Andrej Fabry a marcat unicul gol al partidei, chiar la debutul la Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după Oțelul Galați – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit după victoria obținută de , spunând că vrea de la echipa sa mai mult curaj la următoarele meciuri, însă este satisfăcut de ce a văzut:

„A fost un meci dificil, dar am stat bine în zonă centrală, chiar și mai larg. Am jucat bine, am fost maturi, am înscris când a trebuit. În a doua repriză, am scăzut puțin și au venit peste noi.

E bine că am câștigat, mă bucur foarte mult că Fabry a marcat, contează să marchezi, să te accepte grupul. Și Alex Chipciu și Dan Nistor au jucat foarte bine, sunt lideri pe teren. Se simt ca niște antrenori în teren, suferă pentru echipă, se implică pentru echipă. Au o calitate bună și îi ajută și pe ceilalți. Sunt bucuros pentru ei”.

„Vreau să avem mai mult curaj!”

„Avem și noi problemele noastre, trebuie să avem mai mult curaj, să atacăm cu mingea la picior. Vreau să devenim o echipă mult mai puternică, vreau să fim în primele trei sau, de ce nu, chiar pe primul loc. Avem valoare, avem calitate, am fost pe primul loc atâta timp, trebuie să nu intervină problema fizic-emoțională. FCSB e o echipă foarte curajoasă, puternică, jucătorii se găsesc mereu între ei.

Au și o stare bună și o motivație în plus față de cei de la PAOK. PAOK a părut ca o echipă apatică, trebuie să joci frumos fotbalul, cu bucurie. Părea o echipă care așteaptă să se termine jocul și să plece acasă”, a .

„Avem un meci greu cu Botoșani, e o echipă care aleargă mult, dar pas cu pas trebuie să fim o echipă mai echilibrată, să avem mai mult ritm pe parcursul jocului”, a mai spus antrenorul lui U Cluj.