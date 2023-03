Alex Chipciu a făcut show după U Cluj – FC Argeș 2-0: „Etapa viitoare, ne luăm scuturi și săbii!”. Ce a spus Ovidiu Sabău

Antrenorul „șepcilor roșii” și-a lăudat jucătorii, însă îi avertizează că urmează alte meciuri și că aceștia trebuie să fie pregătiți. Golurile lui U Cluj în meciul cu FC Argeș au fost înscise de către Martin Remacle și Dragoș Tescan.

Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după U Cluj – FC Argeș

Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit după victoria , scor 2-0: „Am pregătit destul de bine jocul, chiar dacă am fost și noi crispați în unele momente ale jocului.

E adevărat că nici posesia n-am avut-o, nu ne-a permis terenul, dar victoria a fost meritată și muncită. E foarte importantă această victorie. E devreme să vorbim despre un obiectiv, trebuie să ne pregătim la fel de bine, e important să avem același lot”.

„Ne așteaptă un meci foarte greu cu UTA. E o perioadă în care avem liniște, o perioadă în care trebuie să ne pregătim. O să avem și un joc amical în această pauză.

Vreau să-i felicit pe jucători pentru victorie, au meritat-o. La Tescan aș vrea să mă opresc, el a venit după o perioadă lungă, a fost accidentat, s-a reaccidentat și mă bucur pentru că a reușit să revină”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

Alex Chipciu, show la interviuri: „La Arad, mergem cu scuturile și săbiile!”

„Era important pentru noi să câștigăm. Arătăm ca o echipă foarte bună, omogenă. Mă bucur mult, e primul gol în Liga 1, voi munci mai mult pentru a-mi atinge obiectivele.

Nu cred că vom pierde vreun meci în play-off. Sunt foarte serios, muncitor și cu credință am trecut peste o accidentare care a recidivat în mandatul fostului antrenor”, a .

În schimb, Alex Chipciu a făcut spectacol la flash-interviu. El a vorbit despre victoria cu FC Argeș, despre meciul din etapa viitoare cu UTA, dar a solicitat să nu mai fie chemat așa de des în fața camerelor tv.

„Nu cred că am făcut cel mai bun meci al nostru, mă așteptam să avem mai multă intensitate. Am avut șansă și nici FC Argeș nu s-a prezentat atât de bine. Urmează un meci important la UTA și urmează să ne luăm scuturile și săbiile pentru acel meci.

Îi rog pe arbitri să nu tolereze jocul dur. Și mie îmi plac intrările bărbătești, dar nu peste măsură. De-asta spun că mi-e frică să jucăm cu UTA.

La cât de nebun sunt eu, mai bine că nu am jucat împotriva CFR-ului. Am fost pe stadion, atmosfera a fost foarte frumoasă. Eu de când am venit aici, am spus… și nu vreau să par lingău sau că mă pun bine cu suporterii, dar am spus că vreau să salvăm echipa de la retrogradare și că voi lupta pentru asta și asta facem.

Aș vrea să nu mai vin eu la interviuri la finalul meciurilor, mi se pare lipsă de respect față de colegii mei. Despre fotbal, poate oricine să vorbească, dacă vreți să filosofăm, ieșim undeva și discutăm.

Nu cred că l-am văzut pe Săpunaru cât m-am văzut pe mine la televizor. Mi-aș dori să mai vină și alți colegi de-ai mei la interviuri. Nu știu, am fost și foarte nervos astăzi…”, a declarat Alex Chipciu.