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După ce l-a pierdut pe Ișfan, care a fost vândut la Real Oviedo, Farul Constanța s-a despărțit și de omul de gol din acest debut de campionat, Iustin Doicaru, care a plecat la Rizespor, în Superliga Turciei. Cu un singur gol marcat în ultimele 4 meciuri, Ioan Ovidiu Sabău este conștient de problema pe care echipa sa o întâmpină în ofensivă.

Problemele din ofensiva Farului continuă și în meciul cu CFR Cluj. Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău despre fotbaliștii săi

Deși a fost un meci deschis, cu ritm bun și ocazii de poartă, Farul Constanța – CFR Cluj s-a terminat cu scorul de 0-0. Astfel, formația de la malul Mării Negre rămâne cu un singur gol marcat în ultimele patru meciuri, după 0-1 cu FC Bihor, 1-1 cu Sepsi, 0-0 cu Botoșani și o nouă remiză albă contra ardelenilor.

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Ioan Ovidiu Sabău este conștient că plecările lui Ișfan și Doicaru au lăsat un gol uriaș în ofensivă, chiar dacă echipa sa reușește să aducă mingea în ultima treime, însă are probleme la finalizare. Constănțenii arată ca pe vremuri, cu foarte mulți tineri în echipă, iar antrenorul „marinarilor” este gata să-i transforme din jucători de fotbal în fotbaliști: „Dezamăgit un pic de rezultat și de ocaziile pe care nu le-am finalizat așa cum trebuie. Mulțumit de atitudine, joc, de curajul de a juca, dar nemulțumit de anumite decizii, de ultima pasă, de o preluare în plus… am făcut și câteva greșeli care puteau să ne coste. Le-am dat posibilitatea să-și creeze acele două ocazii.

Sunt jucători foarte talentați, foarte valoroși, tineri, dar care trebuie ajutați. Ei au calitate, dar trebuie să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat fotbalul de performanță. Sunt aici să-i ajut, să-i fac să-și dea seama de ce au nevoie și să-și fixeze obiective ambițioase. Să nu fie jucători de fotbal, să fie fotbaliști.

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Am arătat bine în unele momente. Una-două atingeri, am ajuns rapid la finalizare, dar mai sunt lucruri de pus la punct, cum ar fi deciziile, ultima pasă, să nu ne grăbim, să nu forțăm în zonele unde nu ai nicio șansă. Sunt lucruri la care lucrăm, dar le vom pune la punct. Este o problemă în atac, chiar dacă avem ocazii. Ce este bine e că Denis își va reveni, pentru că vine după o accidentare destul de lungă. Dacă va mai fi nevoie, vom mai aduce jucători. Există concurență, plăcerea de a se antrena”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după Farul – CFR Cluj 0-0.

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Farul a încasat 2,3 milioane de euro pe oamenii săi de gol

Alexandru Ișfan a prins un transfer foarte bun, în Segunda Division. Real Oviedo, echipă proaspăt retrogradată din La Liga, a plătit 800.000 de euro pentru a-l aduce în Spania.

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În lipsa sa, Iustin Doicaru a ieșit la rampă, iar în primele 4 etape a reușit trei goluri și o pasă decisivă. Fiind un tânăr de doar 19 ani, el a intrat rapid în atenția echipelor din străinătate, iar În total, constănțenii au încasat 2,3 milioane de euro pentru transferurile celor doi atacanți, însă pare că au rămas fără forță în ofensivă.