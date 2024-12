Ioan Ovidiu Sabău, nervos după Sepsi – U Cluj 0-0: „Așa se întâmplă când nu ești agresiv!”

„Șepcile roșii” au jucat cu un om în plus încă din minutul 5, după eliminarea lui Florin Ștefan și au avut și un în finalul meciului, spre nemulțumirea antrenorului.

Ioan Ovidiu Sabău, nervos după Sepsi – U Cluj

după remiza pe care Universitatea Cluj a obținut-o în deplasarea cu Sepsi, recunoscând că se aștepta la mai mult din partea jucătorilor săi, mai ales că au avut superioritate numerică încă din debutul meciului:

„Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Am cerut și am și schimbat sistemul, am vrut să desfacem în zonele laterale, să nu mai vină mijlocașii laterali la primit. Nu am făcut ce trebuia să facem.

A fost și prea multă încredere că vom înscrie, dar nu poți așa, am jucat lent, trebuia să jucăm mult mai în viteză, să venim cu centrări mai clare. Nu pot să fiu decât mândru de acești jucători, suntem pe primul loc”.

„Dacă nu ești agresiv când trebuie, așa se întâmplă!”

„Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm alte rezultate. Le urez vacanță plăcută și să se întoarcă bine. E adevărat că sunt pisălog, că uneori cer mai mult decât pot să ducă.

Mă bucur când lumea îi respectă, când îi văd că își depășesc nivelul. Când nu o fac, nu îmi place, pentru că au posibilități, dacă ies din zona de confort, dacă chiar vor să obțină ceva, eu cred că se poate.

Au fost mai multe ocazii, nu am atacat mingea. Golul care a fost valabil… sigur, nici noi nu am gândit bine jocul, nu am ajuns cum trebuia la minge, probabil ne-a schimbat starea când am avut un jucător în plus”, a .

„Le mulțumesc pentru rezultatele deosebite de până acum jucătorilor! Sunt acele momente când nu suntem destul de agresivi, așteptăm să ne lovească mingea, așa s-a întâmplat la meciul cu UTA, cu Hermannstadt.

Dacă nu ești agresiv acolo când trebuie să lovești mingea, așa se întâmplă. Am avut câteva acțiuni, nu a fost seara noastră, dar trebuie să ne bucurăm pentru ce am realizat împreună până acum”, a mai spus antrenorul Universității Cluj.