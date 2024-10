Ioan Ovidiu Sabău, nervos după Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 2-2: „N-ai cum să te prezinți așa!”

Antrenorul „șepcilor roșii” este supărat pe jucătorii săi pentru prima repriză făcută, fiind nemulțumit că elevii săi nu au avut posesia și că au pierdut mingea mult prea ușor.

Ioan Ovidiu Sabău, nervos după Unirea Slobozia – Universitatea Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a fost nervos după remiza obținută . „Șepcile roșii” au reușit să revină în meci, după ce adversarii au avut două goluri în avans:

„Ca joc, pot vorbi doar de a doua repriză. În prima am încercat să controlăm jocul, dar am pierdut ușor mingea, ei și-au creat ocazii și au marcat. Și schimbările au adus un plus. Nu ai voie să te prezinți așa cum am făcut-o în prima repriză.

Adversarul a fost o echipă grupată. Nu ai ce să spui când ai fost atât de modest. I-am încurajat doar la pauză, am făcut schimbările care erau oportune”.

„Avem mult de lucru!”

și a spus că echipa sa trebuie să muncească mult mai mult pe viitor și își dorește de la jucătorii săi să fie modești: „Chiar dacă nu meritau unii să fie schimbați, trebuia să fac ceva.

Eu am intrat cu ei în vestiar, le-am zis ce trebuie să facem, cum să abordăm jocul. Am trecut la 4-4-2, am jucat mai direct pe poartă și am reușit să revenim”.

„Puteam să mai marcăm și să câștigăm meciul. Slobozia e o echipă organizată, care face un joc bun de așteptare. Ne-au prins bine pe contraatac, au doi jucători buni în față.

Avem mult de lucru! Pe mine mă ajută astfel de jocuri să vadă că pregătirea fizică e foarte importantă. Avem resurse și lot, dar trebuie mai multă modestie.

Sunt mulțumit pentru că am revenit. La cum am arătat în prima repriză trebuie să te și bucuri, a doua repriză am revenit, am înscris, am mai avut două sau trei situații. Așa ca primă concluzie, avem mult de lucru.

Nu conștientizăm și nu realizăm că am fost o altă echipă ca tot ce înseamnă concentrare, organizare, modestie. Începem să devenit altceva, dar timpul și astfel de jocuri te așează și te ajută să înveți ce decizii iei.”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.