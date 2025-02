Ioan Ovidiu Sabău nu-și explică golurile primite de U Cluj în prelungiri de la Poli Iași: „E foarte greu de digerat”

, cu Politehnica Iași, în partida disputată în cadrul etapei 26 din Superligă. Clujenii au condus cu 2-0 după „dubla” lui Dan Nistor, dar oaspeții au reușit să obțină un punct nesperat, Camara și Oum Gouet marcând în ultimele minute. Reușita camerunezului a fost anulată inițial, pentru un fault în atac, dar .

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după ce U Cluj a primit două goluri pe final în meciul cu Poli Iași

U Cluj avea nevoie de un succes pentru a reveni pe primul loc, dar a avut o evoluție sub așteptări în meciul cu Poli Iași. După o primă repriză slabă, „șepcile roșii” au înscris de două ori, dar apoi și-au pierdut concentrarea în ultimele minute, iar adversarii au reușit să egaleze.

Ioan Ovidiu Sabău a încercat să explice finalul de meci în care echipa sa a încasat două goluri de la penultima clasată.

„E foarte greu de digerat, aveam 2-0, puteam să ajungem la 47 de puncte, te liniștești… Probabil că nu am făcut ceea ce trebuie la schimbări. Trebuia să gestionăm foarte bine acele momente cheie la experiența pe care o avem. Erau momente în care trebuia să avem noi mingea, am avut contraatac, țineam de minge, jucam acolo unde cerea faza, poate Dan dădea gol, am pierdut mingea, au plecat pe contraatac, schimbare de direcție, zona respectivă nu era acoperită, a urmat centrarea și golul.

Apoi, acele auturi, acele bâlbăieli în careu… ori a intervenit oboseala, ori nu ne așteptam, ne-a surprins că putem primi gol la ultima fază. Nu ai voie. Greșeli în lanț, mi le asum, nu ne va fi ușor să gestionăm această perioadă, și la Craiova ce s-a întâmplat… Trebuie să fim puternici, suntem în această meserie, cu bune, cu rele.

Nu ai cum să iei gol din ce situații au fost, nu e pentru că au fost trei fundași centrali. Clar, am fost eu neinspirat. Dacă am primit, eu îmi asum, dacă și ei își asumă ca jucători soluțiile pe care le-au găsit în acele momente, care trebuiau gestionate total diferit, e bine, putem crește. Dacă nu… rămânem la nivelul la care suntem.

Nu aveai voie, la 2-0, să vină Iașiul, în situația în care este, să îți dea două goluri. Nu aveam voie, trebuia efectiv să blocăm acele centrări, iar ultima fază trebuia să fie evitată. Chiar și cu un joc mai modest, puteam să câștigăm astăzi” a declarat antrenorul lui „U”.

Tehnicianul a vorbit și despre posibilitatea ca elevii săi să fi fost afectați de evenimentele din ultima perioadă, în special : „Te poate afecta, fiecare are emoția lui, caracterul lui. Au fost aceste discuții pe care am încercat să le elimin, dar vrând-nevrând, ei citesc presa, se uită la emisiunile TV și pot fi influențați. Noi știam că va fi un meci greu”.

. În meciul cu Poli Iași, atacantul a fost înlocuit la pauză. La final, Ioan Ovidiu Sabău a comentat situația fotbalistului de 23 de ani: „Nu știu nimic despre situația lui, oamenii vorbesc, eu citesc ce apare în presă, mie din club nu mi-a spus nimeni absolut nimic, dacă va pleca, dacă va rămâne… A intrat în prima repriză, nu a arătat cum trebuie, l-am schimbat la pauză. Dacă rămâne, e un jucător pe care vreau să-l ajut să progreseze, să fie mai bun, are potențial. Dacă va pleca… asta e situația, eu sunt antrenor și trebuie să antrenez ceea ce am la dispoziție”.

În următoarea rundă, „șepcile roșii” vor juca tot pe teren propriu, contra Unirii Slobozia, luni, 17 februarie, de la ora 17:00.

Dan Nistor: „Nu am știut să gestionăm acest 2-0”

Dan Nistor a marcat primul gol al partidei cu o execuție superbă din lovitură liberă, iar apoi a dublat avantajul echipei sale când a reacționat primul după ce şutul trimis de Bettaieb a lovit bara. Cele două goluri marcate de experimentatul mijlocaş nu au fost însă de ajuns pentru „U”, care s-a ales cu un singur punct.

„Din păcate, nu am știut să gestionăm acest 2-0, e 100% greșeala noastră, pe viitor trebuie să fim mai atenți, se pare că am început destul de ușor să primim goluri. Așteptăm cât mai repede posibil să obținem calificarea în play-off sută la sută, după care ne vom așeza la masă și vom discuta ce avem de gând să facem.

Trebuia să dovedească pe teren dacă au fost afectați (n.r. de cele întâmplate la meciul cu Universitatea Craiova). Aceste discuții sau certuri pe mine mă îmbărbătează mult mai tare și mă fac mai puternic. Nu știu dacă și colegii mei sunt la fel, dar nu cred că au fost dezamăgiți de acele discuții. Trece, suntem la fotbal, ne certăm, ne înjurăm… mergem mai departe, nu avem ce să facem.

Practic, acel prim gol cred că ne-a debusolat puțin, nu s-a strâns în careu acolo, am pierdut marcajul și s-a marcat, iar apoi a urmat acea debandadă. Dar, asta este, trebuie să învățăm din greșeli, nu avem ce să facem” a transmis Nistor la flash-interviu.

După „dubla” din remiza cu Poli Iași, Dan Nistor a ajuns la zece reușite în acest sezon.

Andrei Artean: „N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat”

Implicat în scandalul de la finalul partidei cu Universitatea Craiova, Andrei Artean a fost titularizat de Ioan Ovidiu Sabău și a evoluat până în minutul 88. Așadar, mijlocașul a urmărit de pe bancă finalul dezastruos de meci al Universității.

Fotbalistul lui „U” a vorbit despre remiza cu ieșenii, dar a abordat și subiectul conflictului din etapa precedentă: „Am ieșit la 2-0, n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, la meciurile de genul acesta trebuie să fii concentrat, nu 95 de minute, 100 de minute, pentru că tot timpul se întâmplă astfel de lucruri. Ne pare rău că nu am câștigat. Chiar nu mă așteptam, dar fotbalul e imprevizibil total, te poți aștepta la orice. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu.

Suntem jucători destul de experimentați și știm să ne detașăm de lucrurile acestea, nu ne fac cinste nici nouă, nici fotbalului, pentru că, până la urma urmei, suntem puși să jucăm fotbal, nu să ne certăm pe la televizor sau să facem polemici cu alte echipe, cu alți jucători. Cred că ne-am detașat de acele lucruri, nu cred că a avut vreun rol”.

Artean a semnat cu Universitatea în această iarnă, după despărțirea de rivala din oraș, CFR.