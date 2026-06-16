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Ioan Ovidiu Sabău trage un semnal de alarmă după reunirea Farului: „Va fi un an greu pentru mine. Voi încerca să îi ajut!”. Video

Ioan Ovidiu Sabău a susținut prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al Farului. Ce a declarat fostul internațional român despre situația clubului.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 13:55
Ioan Ovidiu Sabau trage un semnal de alarma dupa reunirea Farului Va fi un an greu pentru mine Voi incerca sa ii ajut Video
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Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău la prima sa conferință de presă ca antrenor al Farului. Foto: Captură YouTube Farul Constanta TV.
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Farul Constanța a decis să schimbe din nou antrenorul, după salvarea de la retrogradare. „Marinarii” vor începe noul sezon alături de Ioan Ovidiu Sabău, fostul internațional român, care a susținut deja o primă conferință de presă din postura de tehnician principal al echipei dobrogene. Ce a spus despre noul său club.

Ovidiu Sabău, impresionat de condițiile găsite la Farul

Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al Farului Constanța. După salvarea cu emoții de la retrogradare, conducerea „marinilor” a ales să meargă pe mâna tehnicianului de 58 de ani, care o pregătise ultima dată pe U Cluj. Antrenorul a spus că a fost impresionat de condițiile pe care le-a găsit la echipa dobrogeană, pe care a propulsat-o în top din acest punct de vedere.

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„Vin la un club impecabil, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară și e o plăcere să am o sală de forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi din România ca organizare și infrastructură. Vreau să avem o colaborare corectă”, a spus inițial Ovidiu Sabău.

Ce a spus Ovidiu Sabău despre ce îl așteaptă în noul sezon

Ovidiu Sabău nu s-a ascuns atunci când a spus de urmează pentru el în noul sezon la Farul. Antrenorul a declarat că distanța de familie va juca un rol apăsător în adâncul său, dar va încerca să treacă peste și să se descurce cu ceea ce are la dispoziție. „E o provocare distanța față de familie. Va fi un an greu pentru mine. Mă simt foarte responsabil și nu vreau să îi dezamăgesc pe cei doi prieteni cu care am colaborat și cu care sunt în relații foarte bune. Mă adaptez la ceea ce am ca buget.

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Vrem să facem cât mai puține greșeli. Am o perioadă în care va trebui să evaluez fiecare jucător. Atunci când voi lua o decizie, vreau să fiu foarte atent și să fac cât mai puține greșeli, să nimerim niște jucători care să aibă caracter, să aibă foame de performanță, să fie antrenabili. Acești jucători care își doresc să se antreneze vor progresa”, a mai spus Sabău.

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Cerințele lui Ovidiu Sabău după ce a preluat-o pe Farul

Tehnicianul a mai spus că are nevoie de fotbaliști cu experiență care să tragă echipa după ei. De asemenea, el s-a oferit drept sprijin pentru cei care vor avea nevoie în momente mai puțin bune pe parcursul sezonului. „Avem nevoie de jucători cu experiență, care să își asume responsabilitatea și să fie lideri. Asta caut.

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Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut pe acei jucători să însemne cu adevărat ce înseamnă să fii lider. Îmi plac jucătorii cu personalitate, chiar dacă nu sunt foarte cuminți, dar în teren trebuie să demonstreze că sunt dedicați acestei echipe și își respectă fanii”, a mai spus Ovidiu Sabău.

  • 1,88 a fost cea mai mare medie de puncte din cariera lui Ovidiu Sabău (Rapid, 01.07.2012 -20.10.2012)
  • 141 de meciuri a strâns în cel mai lung mandat al său din cariera de antrenor (Gloria Bistrița, 01.07.2005 – 15.06.2009)

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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