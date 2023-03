Ioan Ovidiu Sabău nu se consideră antrenorul momentului în SuperLiga: „Pe umerii mei apasă o mare responsabilitate”

”U” Cluj nu s-a intimidat în fața liderului Farul și după golurile marcate de Bic și Remacle. Este a treia victorie consecutivă a „șepcilor roșii” care au urcat până pe locul 8 în SuperLiga. Totuși, Ioan Ovidiu Sabău rămâne cu picioarele pe pământ, fiind convins că obiectivul este departe de a fi îndeplinit.

Ioan Ovidiu Sabău, în alertă după U Cluj – Farul 2-0: „Pe umerii mei apasă o mare responsabilitate”

Fără șanse matematice la play-off, ”U” Cluj s-a îndepărtat de zona roșie a clasamentului și a urcat până pe locul 8 după victoriile cu Botoșani, Hermannstadt și Farul. Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii, însă a mărturisit că obiectivul echipei, acela de a se salva de la retrogradare, nu a fost încă îndeplinit.

ADVERTISEMENT

”Un meci bun. Vreau să îi felicit pe jucători, au avut atitudine, au crezut că o pot bate pe Farul. Nu mă așteptam să avem ritm, să construim pe un astfel de teren, să facem un pressing sus, să nu îi lăsăm să joace, știind că au un joc foarte bine pus la punct.

Tot respectul pentru felul în care s-au comportat astăzi. Deocamdată suntem departe. Obiectivul e foarte departe de a fi îndeplinit. Ne bucurăm câteva zile și ne vom concentra pe ce avem de făcut. Nu am nevoie de astfel de titluri (n.r. ’Antrenorul momentului’). Pe umerii mei apasă o mare responsabilitate. Trebuie să salvez echipa. Când o voi vedea salvată, mă voi bucura și mă voi relaxa”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei U Cluj – Farul 2-0.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, despre meciurile lui U Cluj la Mediaș: „Nu îmi convine”

Gazonul de pe Cluj Arena le-a dat mari bătăi de cap echipelor oaspete, dar și celor de la U Cluj, deși pe „șepcile roșii”. Ioan Ovidiu Sabău a precizat că dacă în play-out echipa sa își va desfășura meciurile considerate „acasă” la Mediaș va fi un dezavantaj.

„Nu cunosc aceste amănunte, dacă se va începe refacerea gazonului. Vom discuta cu cei din conducere, dacă vom juca toate meciurile în deplasare. Nu îmi convine, dar asta e realitatea. S-a văzut ce înseamnă să joci acasă. Echipa are nevoie de acest imbold. Toți jucătorii au fost fantastici”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Bic, entuziasmat după primul gol în tricoul celor de la U Cluj: „Un meci aproape perfect”

Ovidiu Bic este convins că U Cluj a arătat un joc solid în fața liderului Farul și că pauza de iarnă le-a priit jucătorilor lui Ovidiu Sabău. În final, mijlocașul „șepcilor roșii”, care se află la primul gol în tricoul alb-negru după reușita din meciul cu Farul, a precizat că adevărata luptă pentru supraviețuire va avea loc în play-out.

„Am făcut un meci aproape perfect. În prima repriză cred că am dominat în totalitate. Ne-am creat foarte multe situații de a marca. Cred că puteam marca mai multe goluri. Suntem fericiți, am muncit mult, pe un teren greu.

ADVERTISEMENT

Am avut trei meciuri în șase zile, meciuri foarte grele, dar echipa a dat dovadă de caracter și suntem fericiți că am câștigat trei partide consecutive. Cu siguranță este foarte bine pentru noi, suntem într-o perioadă bună, am arătat asta la toate meciurile după cantonamentul din iarnă.

ADVERTISEMENT

Secretul este că suntem o echipă unită. Mister ne antrenează foarte bine, noi muncim foarte bine la antrenament, încercăm să respectăm în totalitate ceea ce ne spune, există organizare și cred că asta se vede în teren. Am fost într-o perioadă mai proastă, dar noi luăm meci cu meci, încercăm să câștigăm fiecare meci.

Nu trebuie să o lăsăm moale, eu cred că în play-out o să fie lupta adevărată chiar dacă am acumulat puncte importante. La Cupă mergem la Hermannstadt si încercăm să ne calificăm în semifinale”, a declarat Ovidiu Bic.