Ioan Ovidiu Sabău, out de la U Cluj! Fostul antrenor de la Rapid şi Universitatea Craiova negociază preluarea echipei. Exclusiv

Ioan Ovidiu Sabău este gata să părăsească U Cluj. Cine este tehnicianul gata să preia echipa ardeleană. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre schimbarea pusă la cale de conducerea echipei.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 12:03
U Cluj le-a oferit celor de la Csikszereda prima victorie din istorie în prima ligă după 1-2 în etapa a 12-a din SuperLiga. După meci, antrenorul Ovidiu Sabău și-a anunțat dorința de a pleca de la formația pe care a dus-o în play-off-ul campionatului trecut. FANATIK a aflat cine este noul tehnician cu care conducerea clubului negociază.

Ovidiu Sabău, OUT! Cine vine să o preia pe U Cluj

Noul sezon nu arată grozav pentru U Cluj, comparativ cu ceea ce reușea să facă în stagiunea trecută. Echipa nu mai are aceleași rezultate, iar eliminarea prematură din cupele europene încă cântărește greu.

FANATIK a aflat că, după încheierea raporturilor contractuale dintre Ovidiu Sabău și U Cluj, ardelenii sunt gata să semneze cu italianul Cristiano Bergodi, care a fost foarte aproape de Petrolul în urmă cu puțin timp.

„Din informațiile noastre, 99% Ovidiu Sabău va pleca de la Universitatea Cluj. Se va ajunge și la un acord cu conducerea pentru rezilierea contractului. Varianta luată în calcul în acest moment este Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi este în pole position, din informațiile FANATIK, pentru a prelua Universitatea Cluj după acest eșec al echipei cu Csikszereda!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Bergodi a fost la un pas să preia Petrolul

Petrolul a început dezastruos noul sezon cu Liviu Ciobotariu pe bancă, iar eșecul de pe teren propriu cu Dinamo i-a adus sfârșitul de mandat pe banca „lupilor”. Conducerea clubului a avut mai multe variante de înlocuitor, unul dintre aceștia fiind chiar Cristiano Bergodi.

„Da, sunt foarte adevărate discuțiile dintre Petrolul și Bergodi. Am vorbit de 3-4 ori cu Bergodi, dar nu știu dacă Petrolul acceptă situația Petrolului. E o situație precară la Petrolul și e riscant. Asta e ultima mea convorbire cu Bergodi, că nu vine că e prea riscant”, spunea Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

CV-ul lui Cristiano Bergodi în România

Tehnicianul de 60 de ani are un istoric lung în România. Primul său contact cu fotbalul autohton a fost în anul 2005, când a preluat-o pe FC Național. Au urmat apoi experiențe pe banca celor de la CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, Steaua/FCSB, Rapid din nou, ASA Tg. Mureș și FC Voluntari.

Ultimele 3 echipe antrenate în România au fost Universitatea Craiova, Sepsi OSK, cu care a câștigat două Cupe și două Supercupe, și Rapid, în al treilea său mandat pe banca giuleștenilor. În străinătate, el a fost secund la Lazio și Leccce, și antrenor principal la Modena, Pescara și Brescia.

