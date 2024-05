Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după ce a confirmat că rămâne la U Cluj: „Asta a fost prima mea dorință”

Ioan Ovidiu Sabău nu și-a prelungit contractul cu U Cluj, însă va rămâne pe banca ardelenilor până la finalul sezonului 2024/2025. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . „Moțul” a anunțat o adevărată revoluție la U Cluj pentru sezonul viitor.

Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după ce a confirmat că rămâne la U Cluj: „Nu s-a pus problema să fiu demis”

Ioan Ovidiu Sabău a confirmat că pentru a prelua banca tehnică. În cele din urmă, antrenorul în vârstă de 56 de ani va rămâne pe banca ardelenilor până la finalul stagiunii următoare. Sabău a pus la punct fiecare detaliu în cadrul unei ședințe cu conducerea „șepcilor roșii”.

„Am contract pe doi ani. A rămas neschimbat. S-a confirmat că mai am un an de contract și că nu s-a schimbat. Am discutat, am clarificat niște lucruri. Mi-am spus ofurile mele, cum văd eu lucrurile, ce trebuie făcut și să analizeze foarte bine situația. Iar dacă ei consideră că există o persoană mai potrivită eu mă retrag.

Nu s-a pus problema în discuția respectivă ca eu să fiu demis sau să renunț. Radu Constantea nu cunoștea acest lucru. Mai sunt fel și fel de oameni care fac anumite propuneri.

Sunt impresari, anumiți directori sportivi. Așa se întâmplă. Nu au fost discuții importante cu președintele clubului”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la .

Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări masive la U Cluj: „Echipa trebuie reconstruită”

Ioan Ovidiu Sabău a mai pregătit-o pe U Cluj în perioada ianuarie – iunie 2000, dar și ianuarie – iunie 2023. Ultima oară, „Moțul” a semnat cu U Cluj pe 24 august 2023. Formația de pe Cluj Arena ocupă locul 4 în play-out, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

„(n.r. aducerea unui președinte) Nu am discutat problema asta. I-am lăsat să aleagă, dacă ei nu sunt convinși 100% nu e bine să mergem înainte pentru că ne așteaptă un campionat destul de dificil următorul.

Trebuie reconstruită echipa, nici pentru mine nu a fost destul de ușor. Am venit la jumătatea campionatului, echipa era penultima. Le-am explicat să fie foarte sinceri, corecți, că nu mă supăr. Asta-i viața antrenorului. Dar le-am zis să fie convinși când iau această decizie.

Eu cred că suntem pe plus. Au fost acele momente în care am început un nou campionat, cu pregătirea de iarnă, s-au făcut niște greșeli, niște achiziții. Jucătorii care au venit, n-au jucat la echipele lor de club.

Unii după o perioadă scurtă s-au accidentat. A fost o situație care trebuie analizată mult mai profund, mult mai atent. Unele achiziții au fost greșite, asta e realitatea. Unii nu s-au adaptat la stilul meu de joc”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

„Există stabilitate financiară la U Cluj. Avem contracte destul de bune pentru Liga 1”

Ioan Ovidiu Sabău are planuri mărețe pe banca celor de la U Cluj în sezonul următor. Fostul fotbalist din „Generația de Aur” discută deja despre achizițiile pentru stagiunea următoare. Stabilitatea financiară predomină în cadrul clubului din Ardeal.

„Le-am discutat împreună (n.r. achizițiile din iarnă). Unii jucători sunt recomandați și când vin la fața locului… (n.r. obiectivul din sezonul următor) Depinde câți jucători rămân și câți aducem. Ca să ai un obiectiv mai îndrăzneț, trebuie să ai omogenitate, o echipă formată, să aducem 2-3 jucători.

Noi nu aducem jucători pe care să plătim anumite sume, dar avem contracte destul de bune pentru Liga 1. Există stabilitate financiară, oraș super, stadion. Contează foarte mult. Noi nu avem buget în care să plătim niște sume pe jucători.

Aducem jucători care sunt liberi de contract sau jucători pe care nu plătim sume de bani. Prima mea dorință este să continui munca la U Cluj. Să încep de la zero cu pregătirea, să facem împreună achizițiile”, au fost cuvintele lui Ioan Ovidiu Sabău.